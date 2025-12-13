Одеса у темряві після нічної атаки РФ: що відомо про ситуацію зі світлом

На момент нової атаки енергетики не встигли відновити подачу світла після попереднього обстрілу

Ситуація в Одесі надскладна — Росія з ночі масовано атакує місто та область. Під ударом ворога знову опинилась енергетика. Ситуація ускладнюється тим, що ворог б'є по ній другу добу поспіль.

Що потрібно знати:

Під основним ударом — енергетична та промислова інфраструктура

У місті та області серйозні перебої з комунальними послугами

Над Одесою фіксують дим

Опубліковані раніше графіки відключень можуть бути неактуальними

Наразі в місті та області фіксують серйозні проблеми зі світлом, відповідно водою, опаленням і зв'язком. Повідомляється про пошкодження 10 підстанцій. Над містом — дим. На 9 ранку атака дронами все ще триває. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що пошкоджені цивільні об'єкти, енергетика та промисловість. Щонайменше двоє людей постраждали.

"Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", — йдеться в повідомленні.

На момент нової атаки ДТЕК на Одещині не встигли відновити подачу світла після попередньої атаки для частини абонентів. В ніч проти 12 грудня росіяни атакували 20 підстанцію ДТЕК Одеські електромережі, також значних пошкоджень зазнав обʼєкт іншої енергетичної компанії.

"Без світла залишається близько 22 тисяч родин. Ситуація важка. Відновлення потребуватиме час", — казали енергетики наприкінці минулої доби.

За ніч по Одещині застосовано понад 250 одиниць різних засобів ураження, серед них дрони, крилаті ракети "Калібр" і "Іскандер-К", а також ракети "Кинджал". Попередньо були опубліковані графіки, навряд чи актуальні.

Заплановані графіки погодинних відключень в Одеській області на 13 грудня

