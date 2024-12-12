Це має створити впізнаваний імідж регіону

В Одеській обласній військовій адміністрації розробили нову айдентику області. Мова йде про логотип, фірмовий шрифт, корпоративні кольори тощо.

Про це повідомляється на сайті Одеської обласної ради. У четвер, 11 грудня, там планують затвердити відповідну бренд-концепціїю.

Було опубліковано брендбук, що регламентує корпоративний стиль регіону. Зокрема, у ньому показано новий логотип регіону.

Також автори концепції пропонують використовувати нову корпоративну палітру. Вона включає відтінки бежевого, жовтого, червоного і синього кольорів.

Крім того, спеціально для Одеської області розробили новий шрифт Odesa Region Type. Слоганом регіону пропонується зробити сентенцію "Земля, яка об'єднує".

Чи будуть міняти герб

Варто зазначити, що у презентації окремо вказано, що офіційний герб області має юридичний статус, його значення та використання захищені законодавством. Водночас наголошується, що геральдика, яка є основою айдентики, слугує іміджевим елементом та не може замінити офіційний герб. Відтак автори зазначають, що нова айдентика має доповнити офіційні символи, а не замінити їх.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж допустили, що таким чином місцева влада прагне замінити логотип та інші елементи "фірмового стилю" Одеси, які ще у 2012 році розробила російська дизайнерська студія кремлівського пропагандиста Артемія Лебедєва. Останньому у 2023 році Служба безпеки України оголосила про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, відомий український ресторатор Савелій Лібкін жорстко відреагував на слова Лебедєва, який заявив, що хоче вільно літати до Одеси та відвідувати його заклади. Ресторатор звернувся до скандального блогера російською мовою, щоб йому було зрозуміліше.