Одеса тижнями сидітиме без світла? Експерт оцінив ситуацію

В питанні повернення світла одеситам та жителям області є позитивна динаміка

В ніч на 13 грудня Росія масовано атакувала Одещину, зруйнувавши критичну інфраструктуру. Через це Одеса та інші населені пункти області лишилися без енергопостачання — ситуація важка, але небезнадійна.

Що треба знати:

Попри панічні прогнози енергетики поступово повертають світло жителям Одеси

Саме в обласному центрі ситуація з електропостачанням найскладніша

Інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження

Про це, а також скільки насправді триватимуть відключення, чому одні регіони мають світло, а інші — ні, у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар: Не вірте про 22 години без світла: експерт розповів, що буде з графіками взимку

За його словами, в питанні повернення світла одеситам та жителям області є позитивна динаміка. На прикладі Одещини можна побачити, як оператор ДТЕК спільно з "Укренерго" повертають певні райони до енергоживлення.

Хоча перед цим у Telegram-каналах була купа панічно-хайпових дописів, що Одеса й регіон тижнями сидітимуть без світла. Це з розряду роботи ворожого ІПСО та наших корисних ідіотів, Михайло Гончар

За словами експерта, окрім оператора та регіональної розподільчої компанії, ніхто не може точно сказати, скільки триватиме важка ситуація зі світлом на Одещині. В будь-якому разі, графіки відключень будуть жорсткими, адже необхідно виконувати великий комплекс ремонтно-відновлювальних і комутаційних робіт, що потребуватиме тривалих відключень.

Ситуація не виглядає оптимістичною, але й не виглядає безнадійною. Саме в безнадію нас намагаються зіштовхнути, щоб ми підняли лапки й сказали: "Ну його, давайте закінчувати з усім цим", — резюмував Михайло Гончар

Одеса без світла — що відомо

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак ввечері 16 грудня поінформував, що за інформацією ДТЕК Одеські електромережі, за вівторок енергетики відновили електропостачання для понад 220 тисяч родин в Одеській області.

Одеса без світла з 13 грудня

Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Енергетична інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість. Одночасно заживити всіх споживачів поки неможливо — фахівці буквально збирають систему заново, підстанцію за підстанцією, Сергій Лисак

Чиновник додав, що складності додають ще й повітряні тривоги, які тривають по декілька годин. Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але всю доступну потужність спрямовують на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Одеса виживає без світла та які прогнози його повернення.