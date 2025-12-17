Одеса тижнями сидітиме без світла? Експерт оцінив ситуацію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В питанні повернення світла одеситам та жителям області є позитивна динаміка
В ніч на 13 грудня Росія масовано атакувала Одещину, зруйнувавши критичну інфраструктуру. Через це Одеса та інші населені пункти області лишилися без енергопостачання — ситуація важка, але небезнадійна.
Що треба знати:
- Попри панічні прогнози енергетики поступово повертають світло жителям Одеси
- Саме в обласному центрі ситуація з електропостачанням найскладніша
- Інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження
Про це, а також скільки насправді триватимуть відключення, чому одні регіони мають світло, а інші — ні, у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар: Не вірте про 22 години без світла: експерт розповів, що буде з графіками взимку
За його словами, в питанні повернення світла одеситам та жителям області є позитивна динаміка. На прикладі Одещини можна побачити, як оператор ДТЕК спільно з "Укренерго" повертають певні райони до енергоживлення.
Хоча перед цим у Telegram-каналах була купа панічно-хайпових дописів, що Одеса й регіон тижнями сидітимуть без світла. Це з розряду роботи ворожого ІПСО та наших корисних ідіотів,
За словами експерта, окрім оператора та регіональної розподільчої компанії, ніхто не може точно сказати, скільки триватиме важка ситуація зі світлом на Одещині. В будь-якому разі, графіки відключень будуть жорсткими, адже необхідно виконувати великий комплекс ремонтно-відновлювальних і комутаційних робіт, що потребуватиме тривалих відключень.
Ситуація не виглядає оптимістичною, але й не виглядає безнадійною. Саме в безнадію нас намагаються зіштовхнути, щоб ми підняли лапки й сказали: "Ну його, давайте закінчувати з усім цим", — резюмував Михайло Гончар
Одеса без світла — що відомо
Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак ввечері 16 грудня поінформував, що за інформацією ДТЕК Одеські електромережі, за вівторок енергетики відновили електропостачання для понад 220 тисяч родин в Одеській області.
Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Енергетична інфраструктура, що живить місто, отримала серйозні пошкодження, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість. Одночасно заживити всіх споживачів поки неможливо — фахівці буквально збирають систему заново, підстанцію за підстанцією,
Чиновник додав, що складності додають ще й повітряні тривоги, які тривають по декілька годин. Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але всю доступну потужність спрямовують на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як Одеса виживає без світла та які прогнози його повернення.