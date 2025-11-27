Кіт на Новій пошті вляпався у "зірковий скандал": в Treads відреагували жартами

Українські бренди й сама компанія миттєво включилися в обговорення, перетворивши фото на новий інтернет-хіт

В соцмережі Treads став популярним допис про кота на Новій пошті. Рудого заскочили за інтимним моментом. Українські бренди та власне сама компанія долучились до обговорення.

Фото опублікувала користувачка з ніком ali.shirenko. Вона підписала фото: "Дуже сенсетів контент з працівником пошти. Вразливим не дивиться".

Кіт проводить гігієнічні процедури/ скріншот допису

Українці оцінили момент. Ната Самсонова пише: "Наводить порядок не тільки на полицях", а Ірина Мельник вважає, що "то він показує напрямок, куди треба іти тим людям, хто прийшов псувати настрій працівникам".

Коментарі до фото

До обговорення долучились компанії з пошуку роботи, бренди іграшок 18+ та ветеринари. Проте всі очікували коментаря від Нової пошти. Як зазначили в бренді, питання оплати працівнику — закрите: "Тут складна економічна модель. Його оклад прив’язаний до індексу свіжості вологого корму, плюс діє система KPI (Kitty Performance Indicator): чим більше клієнтів усміхнулося — тим більше смаколиків у мисці. Судячи з його впевненої пози, фінансовий рік він закриває дуже успішно".

Коментар Нової пошти про кота

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Новій пошті коти — регулярні гості. У Івано-Франківську на одному з відділень є особлива кицька, яка неодноразово потрапляла на фото українців.