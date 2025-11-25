"Потік бачок". Українці наробили смішних мемів про менталочку та кукуху: зібрали найкращі

Чимало смішних картинок саме з котиками

Вже тривалий час українці живуть у війні та стикаються з важкими випробуваннями, але це не заважає їм жартувати про майбутнє та створювати меми. Досить велику частку смішних приколів займають саме меми про менталочку та кукуху.

"Телеграф" зібрав найкращі з них, аби підняти настрій читачам в такий нелегкий час. Не обійшлось у мемах без котиків та жартів про дивні хобі.

Однією з найбільших тем для мемів були саме жарти про те, що українці "духовно багаті, але душевно хворі". Згадували й відоме зображення, де чоловік тримаючи за руку свою жінку, дивитись на іншу. Тут суть полягає у правильності прочитання: або "потік свідомості", або "потік бачок". Досить часто українці голову називають бачком, дахом тощо.

Мем з котами про "душевно хворих"

Мем про "потік бачок"

Є й смішні картинки з котами англійською, що додає їм особливого шарму: "Guys. It was a joke (Хлопці. Це був жарт — ред.)"; "I am mentally. Mentally not well (Я психічно. Психічно нездоровий — ред.)".

Мем з котом

Мем з котом про менталочку

Окремо виділимо меми про те, що часто молодь від батьків чує, що треба відкладати гроші на майбутнє. Однак виникає питання до цього майбутнього. Не забули українці й згадати хобі, які "тримають менталочку" в такий важкий час.

Мем про хобі

Мем про гроші та майбутнє

Меми про кукуху та менталочку

