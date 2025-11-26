Власників розстріляли при СРСР: де можна побачити найстаріший житловий будинок Києва (фото)

На Контрактовій площі Києва стоїть найстаріше житло, яке й досі заселене

На Подолі є непомітний будинок, повз який легко пройти й нічого не помітити. Але саме він є найстарішим житловим приміщенням Києва, де і нині живуть та проводять екскурсії.

Його минуле виявляється набагато цікавішим, ніж можна подумати на перший погляд. Детальніше про історію будинку написали в "Україна Інкогніта".

Зовнішній фасад будинку з двориком

На Подолі зберігся найстаріший житловий будинок Києва — йому понад 200 років

Будівля розташована на Контрактовій площі, 7 і з’явилась ще у 1798 році. Збудували її на гроші дворянина Леонтія Вишневського. Попередній будинок на цьому місці згорів під час великої пожежі 1797 року.

Будівля неодноразово страждала від пожеж: у 1806-му, а потім у 1811 році, коли Поділ майже весь вигорів. Хоча будинок Вишневських був цегляним, він теж обгорів, але все ж вцілів. Після цього район повністю перепланували, і старовинна будівля поступово "загубилася" серед нової забудови. Згодом її вигляд зіпсували численні прибудови.

Сьогодні цей історичний дім стоїть у дворі, і потрапити до нього можна лише через арку на Фролівській, 3. Ззовні він не схожий на туристичну пам’ятку, але всередині збереглися унікальні елементи: склепіння XVIII століття, старі дерев’яні сходи та інші історичні деталі. Нинішній власник, Костянтин Малєєв, охоче показує будинок туристам і навіть дозволяє проводити невеликі заходи.

Дерев’яні сходи кінця XIX століття

Інтер'єр будинку

Родина Малєєва володіє будинком з 1891 року, коли його придбав Максим Нечаєв — відомий кондитер, який торгував пряниками. А біля входу й досі росте дерево, яке посадила його мама ще в 1945 році.

Історія власників будинку

Костянтин Малєєв — нащадок відомого колись київського кондитера Максима Нечаєва. Саме він сьогодні дбає про старий родинний будинок, як написали у "5 канал". Його прадід приїхав до Києва з Чернігівської губернії та заснував тут кондитерську справу. У садибі випікали фірмові "Нечаївські пряники", які продавали на зимових ярмарках на Контрактовій площі. За словами Костянтина, родина могла реалізовувати до шестисот пудів пряників за сезон.

Справу підтримували всі, адже у Максима Федоровича було тринадцятеро дітей. Але початок XX століття став для сім’ї непростим. Війна та високі податки зробили виробництво нерентабельним, і до 1930-х його довелося зупинити. А з приходом більшовиків дев’ять членів родини стали жертвами репресій і були розстріляні.

Щоб вижити, ті, хто залишився, вимушено роз’їхалися. У 1962 році будинок перейшов у власність держави — тоді Костянтину було лише два роки. Він зізнається, що повертав сімейний дім по частинах: частину викупив, частину — повернув через суд.

