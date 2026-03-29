Україна перевела годинники. Яка тепер різниця в часі з іншими країнами

З деякими державами різниця зникла

У неділю, 29 березня, Україна перейшла на літній час, перевівши стрілки на годину вперед. Тепер суттєво змінилась й різниця у часі з іншими країнами.

"Телеграф" розповість, як відрізняються години в Україні з Європою та США. Зауважимо, що під час переходу на літній час країна потрапила у часовий пояс UTC+3, а коли стрілки повертають на годину назад, вона переходить у UTC+2.

Яка зараз різниця в часі між Україною та іншими країнами

Європа (Польща, Німеччина, Франція, Чехія, Іспанія) — в Україні на 1 годину більше (коли в Києві 12:00, у них 11:00).

Велика Британія, Ірландія, Португалія — Україна випереджає на 2 години.

Балтія, Молдова, Румунія, Фінляндія — часовий пояс збігається, тому різниці в часі немає.

США (Нью-Йорк, Вашингтон) — в Україні на 7 годин більше.

США (Лос-Анджелес), Канада (Ванкувер) — Україна випереджає на 10 годин.

Китай — в Україні на 5 годин менше.

Японія — в Києві на 6 годин менше.

Яка різниця в часі з Росією

Росія має 11 часових поясів, але з деякими літній час в Україні збігається. Так, з 29 березня різниці в годинах між Києвом та Москвою не буде, але під час зимового переходу вона з'являється. Тоді в Україні на 1 годину більше. З рештою міст різниця в часі може складати від 1 до 10 годин.

