Це не випадковість? Чому годинники переводить саме в ніч на неділю

Щороку наприкінці березня Україна переходить на літній час. У ніч на 29 березня о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед. Але мало хто задумувався, чому це завжди відбувається саме в неділю?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому стрілки переводять лише у вихідний день. Це не випадковість, на це є низка причин.

Переведення годинників на літній або зимовий час завжди припадає в ніч із суботи на неділю.

Зміна часу відбувається у вихідний день не просто так. Виходячи з практичних міркувань, переведення годинників в ніч на неділю є комфортним, тому що багато людей у цей день відпочивають. Це дозволяє мінімізувати стрес, щоб організм краще адаптувався від "втраченої" або "додаткової" години.

Крім того, в неділю навантаження на транспорт нижче, тому коригувати графіки поїздів, електронні системи та інші критично важливі процеси набагато простіше і безпечніше.

Нагадаємо, що на більшості електронних пристроїв (смартфонах, комп’ютерах, банкоматах та сучасних побутових приладах) годинники переводяться автоматично. При цьому на деяких старих моделях побутової техніки, настінних і наручних годинниках переведення часу потрібно виконувати вручну.

