Украина перевела часы. Какая теперь разница во времени с другими странами

С некоторыми государствами разница исчезла

В воскресенье, 29 марта, Украина перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. Теперь существенно изменилась и разница во времени с другими странами.

"Телеграф" расскажет, как отличается время в Украине с Европой и США. Заметим, что во время перехода на летнее время страна попала в часовой пояс UTC+3, а когда стрелки переводят на час назад, она переходит в UTC+2.

Какая сейчас разница во времени между Украиной и другими странами

Европа (Польша, Германия, Франция, Чехия, Испания) — в Украине на 1 час больше (когда в Киеве 12:00, у них 11:00).

Великобритания, Ирландия, Португалия – Украина опережает на 2 часа.

Балтия, Молдова, Румыния, Финляндия – часовой пояс совпадает, поэтому разницы во времени нет.

США (Нью-Йорк, Вашингтон) – в Украине на 7 часов больше.

США (Лос-Анджелес), Канада (Ванкувер) — Украина опережает на 10 часов.

Китай – в Украине на 5 часов меньше.

Япония – в Киеве на 6 часов меньше.

Какая разница во времени с Россией

Россия имеет 11 часовых поясов, но с некоторыми летнее время в Украине совпадает. Так, с 29 марта разницы в часах между Киевом и Москвой не будет, но во время зимнего перехода она появляется. Тогда в Украине на 1 час больше. С остальными городами разница во времени может составлять от 1 до 10 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему часы переводят именно в воскресенье.