Як правильно перевести годинники. Коли відбувається перехід на літній час в інших країнах

В Україні ця практика існує з 1981 року

Перехід на літній час в Україні відбудеться вже найближчих вихідних. В ніч на неділю, 29 березня, українці переведуть годинники на одну годину вперед.

"Телеграф" нагадує, коли саме треба перевести час. В ніч з 28 на 29 березня о 3:00 годинники необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Як відомо, перехід на сезонний час в Україні відбувається двічі на рік. Останньої неділі жовтня ми переходимо на зимовий час, а останньої неділі березня — на літній.

Коли переходять на літній час інші країни

Практика переведення годинників два рази на рік існує в понад 60 країнах світу. Серед них — Італія, Іспанія, Франція, Польща, Німеччина, Нідерланди, та інші країни Європи, а також США, Ізраїль тощо.

При цьому дати переведення годинників в країнах різні — не всюди це роблять у останню неділю березня. Північна Америка переходить на літній час найперша. У 2026 році у США та Канаді це зробили у неділю, 8 березня. Більшість американських Штатів перевели годинники на годину вперед, однак не всі: Гаваї, більша частина штату Аризона та окремі заморські території не переходять на сезонний час взагалі.

Європейські країни переходять на літній час у неділю, 29 березня 2026 року. Переведення відбувається одночасно за координованим універсальним часом (UTC) о 1:00, але місцевий час у різних часових зонах відрізняється.

Наприклад країни, що перебувають у зоні Центральноєвропейського часу (CET), переводять стрілки з 2:00 на 3:00. Серед них такі держави як Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща.

Тоді як у країнах Східноєвропейського часового поясу (EET) переводять годинники з 3:00 на 4:00. До них, окрім України належать Болгарія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Греція, Латвія, Литва, Румунія.

Раніше в Україні годинники переводили 1 квітня

У європейських країнах протягом багатьох років існували різні дати переходу. До 1980 року поширеним графіком був "перша неділя квітня — остання неділя вересня".

У Радянському Союзі (частиною якого тоді була Україна) з 1981 року перехід на літній час здійснювали 1 квітня, а на зимовий — 1 жовтня. У 1984 році вирішили, що адаптуватися до часових змін зручніше у вихідні дні, тому ці події перенесли відповідно на останню неділю березня та останню неділю вересня.

