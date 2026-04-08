Якраз до шашлику на Великдень: в "АТБ" до 40% впали ціни на майонез, кетчуп та соус

Марина Бондаренко
Знижки триватимуть до 14 квітня. Фото Колаж "Телеграфу"

Найбільше зекономити вдасться на майонезі

У мережі супермаркетів "АТБ" українці можуть зекономити на популярних соусах, кетчупах та майонезах. Знижки протримаються з 8 до 14 квітня.

Покупці можуть скористатися знижками до 40% і суттєво заощадити на рідких приправах до шашлику на святкування Великодня. Про це дізнався "Телеграф" з рекламної газети в "АТБ".

Зокрема, майонез "Торчин" (72% "Європейський") подешевшав із 93 гривень до 55,90 гривень — економія становить 37,10 гривень. Майонез "Домашній" 50% тепер коштує 47,50 гривень замість 79 гривень, що дозволяє заощадити 31,50 гривень. "Делікатесний" соус 28% можна придбати за 35,90 гривень замість 60 гривень — вигода 24,10 гривень.

Знижки на рідкі та напіврідки приправи в "АТБ" до 14 квітня. Фото: рекламна газета магазина

Кетчупи "Торчин" (зокрема "Лагідний", "До шашлику" і "Чилі") продаються зі знижкою 35%: ціна знижена з 34 гривень до 22,30 гривень, економія — 11,70 гривень. Соуси "Бургер", "Шаурма", "Сацебелі" та "Тартар" тепер коштують 24,90 гривень замість 38 гривень — мінус 13,10 гривень на кожному.

Водночас соєвий соус "Класичний" подешевшав із 54 гривень до 35,50 гривень, що дає змогу зекономити 18,50 гривень.

Знижки в "АТБ" на соуси, майонез та кетчуп до 40%. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

