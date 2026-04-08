Как раз к шашлыку на Пасху: в "АТБ" цены на майонез, кетчуп и соус снизились до 40%

В сети супермаркетов "АТБ" украинцы могут сэкономить на популярных соусах, кетчупах и майонезах. Скидки продержатся с 8 по 14 апреля.

Покупатели могут воспользоваться скидками до 40% и существенно сэкономить на редких приправах к шашлыку на празднование Пасхи. Об этом узнал "Телеграф" из рекламной газеты в "АТБ".

В частности, майонез "Торчин" (72% "Европейский") подешевел с 93 гривен до 55,90 гривны — экономия составляет 37,10 гривны. Майонез "Домашний" 50% теперь стоит 47,50 гривны вместо 79 гривен, что позволяет сэкономить 31,50 гривны. "Деликатесный" соус 28% можно приобрести за 35,90 гривны вместо 60 гривен — выгода 24,10 гривны.

Скидки на жидкие и полужидкие приправы в АТБ до 14 апреля. Фото: рекламная газета магазина

Кетчупы "Торчин" (в частности "Кроткий", "К шашлыку" и "Чили") продаются со скидкой 35%: цена снижена с 34 гривен до 22,30 гривны, экономия — 11,70 гривны. Соусы "Бургер", "Шаурма", "Сацебели" и "Тартар" теперь стоят 24,90 гривны вместо 38 гривен — минус 13,10 гривны на каждом.

Вместе соевый соус "Классический" подешевел с 54 гривен до 35,50 гривны, что позволяет сэкономить 18,50 гривны.

Скидки в "АТБ" на соусы, майонез и кетчуп до 40%. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

