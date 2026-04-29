Нові тарифи, виплати та правила: що зміниться для українців з 1 травня

Останній місяць весни принесе зміни як на національному, так і на регіональному рівнях

Електроенергія, субсидії, мобілізація та виплати ВПО — з 1 травня в Україні змінюються одразу кілька ключових правил. "Телеграф" розповідає, що саме зміниться і для кого.

Ціна на електроенергію

За рішенням НКРЕКП, граничні ціни на ринку електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку змінюються. Стосується це переважно бізнесу.

З 01 травня 2026 року будуть граничні ціни:

на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальна – 15 000 грн/МВт·год, мінімальна – 10 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку: максимальна – 17 000 грн/МВт·год, мінімальна – 0,01 грн/МВт·год.

Електроенергія для населення

Тим, хто мав пільговий зимовий тариф на електроенергію варто підготуватися до зростання ціни. Зокрема, це стосується квартир та будинків із електричним опаленням. Для них пільговий тариф 2,64 грн за кВт⋅год. (до 2000 кВт⋅год на місяць) більше не діє, з 1 травня єдиний тариф — 4,32 грн за кВт⋅год.

Субсидія

В травні Пенсійний фонд України автоматично перераховує житлові субсидії на неопалювальний сезон — до 30 вересня. Якщо майновий стан і склад домогосподарства не змінився, то візит до ПФУ не потрібен для більшості отримувачів. Проте є ті, кому потрібно подати декларацію та заяву заново.

Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подати, якщо:

серед членів домогосподарства є ВПО

живе фактично менше людей, аніж зареєстровано

якщо житло орендоване, а людина самостійно оплачує комунальні послуги

не було субсидії взимку або її розмір становив 0 грн.

Подати документи можна онлайн, зокрема через вебпортал ПФУ або особисто чи поштою через сервісні центри Пенсійного фонду чи ЦНАПи.

Мобілізація

З травня військовозобов'язані не подаватимуть довідки для відстрочки до ТЦК та СП. Це потрібно робити через ЦНАП або онлайн у Додатку "Резерв+". До ЦНАПу, зокрема потрібно іти якщо документи тільки паперові. Розгляд заяви — від 7 до 14 днів, у цей період за законом військовозобов1язаного мобілізувати чи скерувати на ВЛК не можуть.

Медицина: лікування онкопацієнток

З 1 травня змінюються умови отримання електроенних рецептів на препарати гормональної терапії раку молочної залози в рамках програми "Доступні ліки". Йдеться про препарати летрозол, екземестан і тамоксифен. Електронний рецепт (е-рецепт) на гормонотерапію буде виписуватися лише за наявності внесеного або оновленого плану лікування в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Зміни для ВПО

Дітям-переселенцям продовжили термін подачі заяв на поновлення виплат до 1 червня. При подачі заяви на виплати, гроші отримують за період з лютого. Зауважимо, діти до 6 років отримуватимуть виплати незалежно від заробітку батьків. Діти від 6 до 18 років – залежно від місця проживання та навчання.

Непрацездатні ВПО, які мали дохід вище за граничний рівень тепер також можуть подати документи на перегляд нарахувань. Зокрема, це пенсіонери та люди з інвалідністю. При подачі документів до 1 травня, вони отримували б суму із січня, після 1 травня — з місяця подачі. У 2026 році граничний дохід становить 10 380 грн на одну людину.

Поїзди Укрзалізниці

З 1 травня жіночі вагони додають у три поїзди:

№7 Харків – Одеса

№12 Львів – Одеса

№92 Львів – Київ.

Загалом жіночі вагони вже є на 18 маршрутах.

Регіональні зміни

З травня у Львові запроваджують 100 безплатних годин паркування на місяць для учасників бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни на платних майданчиках. Пільга діє на один автомобіль, зареєстрований на ветерана, через сервіс UNIP з унікальним персональним кодом.

З травня у приватному секторі Вінниці розпочнеться двомісячна кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. Ветеринари здебільшого працюватимуть у вечірні години – з 16:00 до 19:00. Загалом заплановано 23 виїзди.

З травня у Полтаві скасовують пільги для ринку зовнішньої реклами. Йдеться про звільнення рекламних агентств від плати за користування комунальними місцями в обмін на соціальну рекламу та нульові відрахування КП "Полтава-Сервіс" до бюджету — ці пільги запровадили у 2022 році, щоб підтримати галузь після початку повномасштабної війни.