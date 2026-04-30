У Києві не залишилося хороших вишів? Рейтинг університетів України показав цікаве

Українці самі визначали місця вишів у списку

Новий онлайн-рейтинг університетів України у 2026 році дивує — у першій п’ятірці лідерів не було жодного університету з Києва. Хоча столичні виші зазвичай посідають високі позиції.

Рейтинг формувався на результатах голосування українців, яке проводило видання "Фокус". Кінцевою метою було визначення 25 найкращих університетів країни на думку аудиторії. На сайті пояснили, що викристалізувати академічний "абсолют" завдання не стояло, важливо було зафіксувати сприйняття українських вишів тут і зараз.

Останній день голосування — 29 квітня, після чого видання підбиває підсумки і публікує список луших вузів, що сформувався, на думку громадян.

До першої п’ятірки лідерів увійшли:

1. Харківський національний медичний університет. Один із найстаріших медичних вищих навчальних закладів України, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського університету. Університет має комплекс сучасних споруд для здійснення навчального процесу та 5 гуртожитків. До складу університету входять 67 кафедр. Кафедри обладнані сучасними аудиторіями. Статус національного вишу отримав у 2007 році. Установа сформувала авторитетні клінічні та наукові школи, особливо в терапії, хірургії та епідеміології.

2. Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут". Було засновано у 1930 році на базі авіаційного відділення Харківського технологічного інституту. З самого початку він формувався як профільний навчальний заклад для підготовки авіаційних інженерів та поступово став одним із провідних центрів авіаційної та ракетно-космічної освіти в Україні. 11 вересня 2000 року університету надано статус національного.

3. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Сучасний, багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації з правом автономного управління. Його історія веде початок від вищих жіночих курсів, організованих в Одесі в 1903 році. 1959 року навчальний заклад переведено з Одеси до Запоріжжя та перейменовано на Запорізький фармацевтичний інститут, а 1968 року – на Запорізький медичний інститут. Університет забезпечує здобуття вищої освіти на рівні спеціаліста, бакалавра та магістра, а також проводить післядипломну підготовку фахівців в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та фармацевтів.

4. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Один із найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області України. Сьогодні університет готує магістрів, спеціалістів, бакалаврів з 52 спеціальностей. Навчально-виховну роботу та науково-дослідну діяльність в університеті здійснюють понад 350 викладачів, серед них доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

5. Буковинський державний медичний університет. Вищий медичний навчальний заклад у Чернівцях. До складу університету входять: медичний ліцей; Чернівецький, Вашковецький, Новоселицький та Ковельський (Волинь) медичні коледжі. У квітні 1997 року на базі Чернівецького державного медичного інституту було створено Буковинську державну медичну академію. У березні 2005 року академію було реорганізовано у Буковинський державний медичний університет (БДМУ).

Перша п'ятірка у рейтингу кращих вишів. Скрішот: "Фокус"

