Двоє великих гравців: хто може профінансувати політичний старт Усика

Серед варіантів — великий бізнес і давні партнери боксера

Якщо боксер Олександр Усик все ж таки вирішить розпочати політичну кар'єру, питання фінансування його потенційної кампанії навряд чи стане критичним. Джерел може бути два, та й сам боксер вже має певний медійний і не тільки ресурс.

Передусім, сам Усик є фінансово забезпеченим. За різними оцінками, його капітал сягає близько 120 мільйонів доларів, хоча точні цифри залишаються предметом дискусій. Як розбирав "Телеграф" у матеріалі Проєкт Усик: що світить боксеру в політиці і хто за це заплатить, значно важливішим фактором можуть стати його зв’язки у великому бізнесі.

Хто з бізнесменів може підтримати Усика

Багаторічне партнерство з Геннадієм Буткевичем, співвласником мережі АТБ, відкриває можливості для залучення серйозних фінансових ресурсів. Його капітал оцінюється в 678 мільйонів доларів. Співпраця, що триває понад десятиліття, цілком може трансформуватися зі спортивного спонсорства у політичну підтримку.

Окрім цього, у минулому Усик вже мав досвід взаємодії з Рінатом Ахметовим через структури ДТЕК. Враховуючи, що Ахметов активно інвестує у спортивні проєкти, потенційне відновлення співпраці у політичному форматі не виглядає неможливим.

Власний медіакапітал вже напрацьований

За оцінками експертів, якщо Усик вирішить іти в політику, фінансування може знайтись швидко. "У нього розкручене ім'я, і варто лише заявити про політичні амбіції — гроші знайдуться. Абсолютно не проблема", — прокоментував "Телеграфу" політтехнолог Олексій Голобуцький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Усик готується до бою з відомим кікбоксером Ріко Верховеном. Тренування відбуваються за межами України, а його родина бачить тата по відеозв'язку.