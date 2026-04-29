Як швидко приготувати ідеальні вареники без ліплення: простий спосіб зі склянкою

Прості кухонні хитрощі допомагають заощадити багато часу

Домашні вареники та пельмені зазвичай смачніші за куповані, але на їх приготування йде багато часу. Ми вже ділилися рецептом лінивих пельменів. А тепер розповімо, як спростити та прискорити приготування вареників.

Нестандартним, але зручним способом ліплення вареників склянкою поділилася кулінарна блогерка mamanata.food. Цей лайфхак дозволяє зробити відразу кілька вареників за лічені хвилини, не витрачаючи час на ручне защипування кожного.

Як ліпити вареники склянкою — лайфхак

Для початку підготуйте тісто і розкачайте його в тонкий пласт, як ви робите зазвичай. Товщина має бути середньою: не занадто тонкою, щоб не порвалося, і не занадто товстою, щоб вареники вийшли ніжними.

Далі відступіть трохи від краю тіста і викладіть начинку невеликими порціями на однаковій відстані одна від одної. Важливо не класти забагато начинки — тоді вареники легше закриються і не будуть рватися.

Край склянки не тільки вирізує вареник, а й зліплює краї

Після цього акуратно накрийте начинку вільним краєм тіста. Візьміть звичайну склянку, переверніть її догори дном і притискайте до тіста в місцях, де лежить начинка. Край склянки одночасно вирізає форму і скріплює тісто, тому вареники виходять акуратними та добре закритими.

Такий спосіб особливо зручний, якщо потрібно швидко приготувати велику порцію.