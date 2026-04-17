Харків чекає майже тиждень дощів: разом з тим прийде і похолодання

Прохолода охопить місто поступово

У Харкові упродовж тижня очікується мінлива погода з дощами та температурними коливаннями. Показники на термометрах опустяться на 7 градусів, але таке похолодання буде недовгим.

Протягом 17-23 квітня у місті передбачається всього два дні, коли не буде дощів. Прогнозом поділились у "Meteofor".

У п’ятницю, 17 квітня, очікується дощова погода: вдень до +17 °C, вночі близько +10 °C. Наступного дня, 18 квітня, опади збережуться, але температура трохи знизиться до +14 °C вдень і +9 °C вночі. Наприкінці тижня, 19 квітня, хоча дощі й відступлять, однак стане прохолодніше — до +12 °C вдень та +6 °C вночі.

На початку тижня, 20 квітня, встановиться відносно суха, але прохолодна погода: близько +10°C вдень і +4°C вночі.

Але вже у вівторок, 21 квітня, знову прогнозуються значні опади (до 8 мм), температура знизиться до +9 °C вдень. Цей день буде найпрохолоднішим. З середи, 22 квітня, дощі продовжаться, але поступово теплішатиме до +14 °С вдень та до +6 °С вночі.

Коли у Харкові очікується негода. Фото: "Meteofor"

