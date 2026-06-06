Рус

Пенсіонерам пропонують роботу мрії: нескладні завдання, велика зарплата та безлімітні смаколики

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Робота приємна та добре оплачується
Робота приємна та добре оплачується. Фото Колаж "Телеграф"

Досвід необов'язковий

У Києві пенсіонерам пропонують нескладну роботу з хорошою оплатою. Бонусом йдуть необмежені смаколики до чаю на робочому місці.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій та підбору персоналу. Шукають людину на посаду кухар-заготівельник, готові взяти людину пенсійного віку. Заробітна плата — 1650 гривень зміна (5/2 або 4/3) з 8:00 до 20:00. За місяць можна заробити до 36 300 гривень.

Роботодавець вказує, що шукає заготівельника кондитерських виробів (можна без досвіду) для виконання нескладних, але відповідальних процесів. В обов'язки входитиме:

  • формування нескладних заготовок із готового тіста, начинка готових виробів
  • підтримка чистоти і порядку робочого місця

Серед переваг, окрім безлімітних смаколиків, вказано зручне розташування . Чисте, світле робоче приміщення розташоване поруч зі станцією метро "Житомирська".

Робота з тістом
Працювати треба з тістом. Фото: magnific.com

Пропонується офіційне працевлаштування після проходження випробовувального терміну, оплачувані відпустки та лікарняні. Зарплату виплачують своєчасно. Є можливість розвитку всередині компанії та переходу на більш високооплачувані посади.

Вимоги до кандидата:

  • порядність
  • пунктуальність
  • енергійність
  • охайність

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам у Дніпрі пропонують нічну роботу з хорошою зарплатою. Шукають людину, яка працюватиме у нічні зміни у квітковому магазині, можна без досвіду.

Теги:
#Зарплата #Пенсіонери #Робота #Вакансія