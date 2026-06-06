Пенсіонерам пропонують роботу мрії: нескладні завдання, велика зарплата та безлімітні смаколики

Досвід необов'язковий

У Києві пенсіонерам пропонують нескладну роботу з хорошою оплатою. Бонусом йдуть необмежені смаколики до чаю на робочому місці.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій та підбору персоналу. Шукають людину на посаду кухар-заготівельник, готові взяти людину пенсійного віку. Заробітна плата — 1650 гривень зміна (5/2 або 4/3) з 8:00 до 20:00. За місяць можна заробити до 36 300 гривень.

Роботодавець вказує, що шукає заготівельника кондитерських виробів (можна без досвіду) для виконання нескладних, але відповідальних процесів. В обов'язки входитиме:

формування нескладних заготовок із готового тіста, начинка готових виробів

підтримка чистоти і порядку робочого місця

Серед переваг, окрім безлімітних смаколиків, вказано зручне розташування . Чисте, світле робоче приміщення розташоване поруч зі станцією метро "Житомирська".

Працювати треба з тістом. Фото: magnific.com

Пропонується офіційне працевлаштування після проходження випробовувального терміну, оплачувані відпустки та лікарняні. Зарплату виплачують своєчасно. Є можливість розвитку всередині компанії та переходу на більш високооплачувані посади.

Вимоги до кандидата:

порядність

пунктуальність

енергійність

охайність

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам у Дніпрі пропонують нічну роботу з хорошою зарплатою. Шукають людину, яка працюватиме у нічні зміни у квітковому магазині, можна без досвіду.