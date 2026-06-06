Унікальний досвід для цивільних. 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ провела інтенсив "Точка входу"

Програма включала великий спектр підготовки

Наприкінці травня 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ провела інтенсив "Точка входу". Під час нього цивільні учасники знайомилися з основами загальновійськової підготовки та перевірили власні можливості в умовах, наближених до армійських.

Про це повідомляє пресслужба бригади. Зазначається, що інтенсив проходив 25-28 травня.

Відомо, що програма включала вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з безпілотниками, інженерні заняття та тактичні вправи під пильним контролем інструкторів 46 бригади. Учасники вчилися діяти у складі груп, опановували навички поводження зі зброєю та відпрацьовували алгоритми надання допомоги пораненим.

Як проходив інтенсив 46 батальйону Подільської бригади ДШВ ЗСУ

Як проходив інтенсив 46 батальйону Подільської бригади ДШВ ЗСУ

"Окремим випробуванням стала психологічна смуга перешкод, де перевірялися витривалість, самоконтроль і здатність працювати під тиском. Після завершення навчання учасники отримали сертифікати та змогли оцінити свою готовність до подальшого залучення до Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

Як проходив інтенсив 46 батальйону Подільської бригади ДШВ ЗСУ

Як проходив інтенсив 46 батальйону Подільської бригади ДШВ ЗСУ

У пресслужбі наголосили, що для 46 бригади проведення таких інтенсивів є регулярною практикою. Саме тут вмотивовані цивільні можуть отримати унікальний досвід. Стати учасником вишколу може кожен охочий, а успіх нинішнього інтенсиву свідчить, що попереду може бути ще не одна можливість пройти цей шлях.