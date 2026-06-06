Унікальний досвід для цивільних. 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ провела інтенсив "Точка входу"
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Програма включала великий спектр підготовки
Наприкінці травня 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ провела інтенсив "Точка входу". Під час нього цивільні учасники знайомилися з основами загальновійськової підготовки та перевірили власні можливості в умовах, наближених до армійських.
Про це повідомляє пресслужба бригади. Зазначається, що інтенсив проходив 25-28 травня.
Відомо, що програма включала вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з безпілотниками, інженерні заняття та тактичні вправи під пильним контролем інструкторів 46 бригади. Учасники вчилися діяти у складі груп, опановували навички поводження зі зброєю та відпрацьовували алгоритми надання допомоги пораненим.
"Окремим випробуванням стала психологічна смуга перешкод, де перевірялися витривалість, самоконтроль і здатність працювати під тиском. Після завершення навчання учасники отримали сертифікати та змогли оцінити свою готовність до подальшого залучення до Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що для 46 бригади проведення таких інтенсивів є регулярною практикою. Саме тут вмотивовані цивільні можуть отримати унікальний досвід. Стати учасником вишколу може кожен охочий, а успіх нинішнього інтенсиву свідчить, що попереду може бути ще не одна можливість пройти цей шлях.