Паперовий рушник, пакет чи холодильник: що справді продовжує свіжість бананів? Перевірте себе

Банани належать до фруктів, які дозрівають навіть після того, як їх зірвали.

Саме тому багато людей шукають способи зберегти їх свіжими якомога довше. У соцмережах останнім часом активно обговорюють одразу кілька популярних методів — зберігання з паперовим рушником, у пакеті або в холодильнику. Але який із них справді працює? Про це йдеться на порталі "Parade".

Експерти пояснюють, що головним фактором дозрівання бананів є етилен — природний газ, який виділяють самі плоди. Він прискорює достигання, через що банани стають м'якими та вкриваються темними плямами. Саме тому жоден спосіб не може повністю зупинити цей процес, але деякі здатні його сповільнити.

Паперовий рушник вважається одним із найпопулярніших лайфхаків. Його кладуть поруч із бананами або всередину пакета, щоб він поглинав зайву вологу. Фахівці підтверджують, що такий метод може частково допомогти, адже надмірна волога справді сприяє швидшому псуванню фруктів. Однак ефект зазвичай виявляється значно скромнішим, ніж обіцяють автори вірусних роликів.

Не менш популярним є зберігання бананів у пакеті. Тут результат залежить від умов. Якщо пакет обмежує циркуляцію повітря, етилен накопичується швидше, а плоди можуть достигати інтенсивніше. Водночас у деяких випадках пакет разом із паперовим рушником допомагає контролювати вологість, тому універсальним рішенням цей спосіб назвати не можна.

Найбільше суперечок викликає холодильник. Насправді низька температура дійсно уповільнює дозрівання бананів. Проте є нюанс: шкірка швидко темніє, через що складається враження, ніби фрукт зіпсувався. Насправді м'якоть усередині часто залишається свіжою та придатною до споживання ще кілька днів.

Отже, якщо мета — максимально уповільнити дозрівання, холодильник виявляється найефективнішим варіантом, особливо для вже стиглих бананів. Паперовий рушник може дати додатковий ефект завдяки поглинанню вологи, а ось пакет не завжди працює на користь фруктів. Тому найкращий результат дає не один "чарівний" лайфхак, а правильне поєднання умов зберігання.