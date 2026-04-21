У вихідні знижка -5%. Українка розповіла, де найдешевші ціни на ліки
Подекуди можна зекономити до 100 грн
У Threads українці скаржаться на те, що популярний сервіс для купування ліків перестає бути вигідним. Адже на сайтах аптек можна знайти позиції в рази дешевше.
Так, користувачка розповіла, що на tabletki.ua потрібні ліки коштують 669 грн, а на сайті тієї ж аптеки 597 грн. Тобто різниця складає майже 70 грн.
"А ви помітили? Купувати через tabletki.ua вже не вигідно", — йдеться у повідомленні.
Однак в коментарях українка поділилась дієвим способом, як купує ліки дешевше. Для цього вона спочатку перевіряє сайти аптек, шукаючи найвигіднішу ціну. Далі дивиться портал "911", де у п'ятницю та вихідні є знижки до -5%. І тільки після цього купує ліки в найдешевшій мережі.
"Якщо я купую дорогі ліки, то я моніторю усе", — додає жінка.
Зауважимо, що дійсно в більшості мереж дешевше купувати ліки, якщо завчасно робити замовлення онлайн. Таким чином подекуди можна заощадити до 100 грн. Втім, купуючи препарати, обов'язково перевіряйте строки придатності, особливо, якщо берете з запасом.
