У вихідні знижка -5%. Українка розповіла, де найдешевші ціни на ліки

Подекуди можна зекономити до 100 грн

У Threads українці скаржаться на те, що популярний сервіс для купування ліків перестає бути вигідним. Адже на сайтах аптек можна знайти позиції в рази дешевше.

Так, користувачка розповіла, що на tabletki.ua потрібні ліки коштують 669 грн, а на сайті тієї ж аптеки 597 грн. Тобто різниця складає майже 70 грн.

"А ви помітили? Купувати через tabletki.ua вже не вигідно", — йдеться у повідомленні.

Допис про ціни в tabletki.ua

Однак в коментарях українка поділилась дієвим способом, як купує ліки дешевше. Для цього вона спочатку перевіряє сайти аптек, шукаючи найвигіднішу ціну. Далі дивиться портал "911", де у п'ятницю та вихідні є знижки до -5%. І тільки після цього купує ліки в найдешевшій мережі.

"Якщо я купую дорогі ліки, то я моніторю усе", — додає жінка.

Як купувати ліки дешевше

Зауважимо, що дійсно в більшості мереж дешевше купувати ліки, якщо завчасно робити замовлення онлайн. Таким чином подекуди можна заощадити до 100 грн. Втім, купуючи препарати, обов'язково перевіряйте строки придатності, особливо, якщо берете з запасом.

Нагадаємо, що в деяких суперпаркетах можна придбати соняшникову олію за вигідними цінами. Найвища вартість у магазинах "Фори", а найнижча в "АТБ".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" зазвичай ціни нижче, ніж в "Сільпо".