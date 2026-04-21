В выходные скидка –5%. Украинка рассказала, где самые дешевые цены на лекарства

Местами можно сэкономить до 100 грн

В Threads украинцы жалуются на то, что популярный сервис по покупке лекарств перестает быть выгодным. Ведь на сайтах аптек можно найти позиции в разы дешевле.

Так, пользовательница рассказала, что на tabletki.ua нужное лекарство стоит 669 грн, а на сайте той же аптеки 597 грн. То есть разница составляет около 70 грн.

"А вы заметили? Покупать через tabletki.ua уже не выгодно", — говорится в сообщении.

Сообщение о ценах в tabletki.ua

Однако в комментариях украинка поделилась рабочим способом, как покупает лекарства подешевле. Для этого она сначала проверяет сайты аптек, отыскивая самую выгодную цену. Далее смотрит портал "911", где в пятницу и выходные есть скидки до -5%. И только после этого покупает лекарство в самой дешевой сети.

"Если я покупаю дорогое лекарство, то я мониторю все", — добавляет женщина.

Как покупать лекарства дешевле

Заметим, что действительно в большинстве сетей дешевле покупать лекарства, если заранее сделать заказ онлайн. Таким образом, иногда можно сэкономить до 100 грн. Впрочем, покупая препараты, обязательно проверяйте сроки годности, особенно если берете с запасом.

