Не тільки кольором. Чим відрізняють "чорні" та "сині" магазини "АТБ"

Ціни на полицях зазвичай однакові

Більшість українських міст мають супермаркети "АТБ", які можуть відрізнятись не тільки кольором. Так, чимало людей цікавить, чи є суттєва відмінність між "синіми" та "чорними" магазинами.

"Телеграф" розбирався в цьому питанні. Зауважимо, що ціна на товари в усіх магазинах "АТБ" в одному місті однакова. Вона може відрізнятись в регіонах, але на кілька гривень.

Яка різниця між "чорним" та "синім" АТБ

Першими в Україні почали з'являтись саме "сині" супермаркети, які мали синю форму для співробітників, синій логотип та елементи дизайну. Але десь з 2017 року почали з'являться "чорні" супермаркети. У них темно-сірий, майже чорний фасад, відповідний логотип та сіра форма у співробітників.

"Синє" АТБ

Окрім дизайну, ці магазини мають певні відмінності. Адже "чорним" притаманний ширший асортимент товару, свіжа випічка, кавові апарати тощо. Однак ці відмінності більше обумовлені не кольором, а тим, що нові "АТБ" роблять просторішими, займаючи більшу площу.

До слова, поступово навіть "сині" "АТБ" реконструюють та переводять в новий формант, але не завжди вдається у них втиснути свіжу випічку чи "каво-зону".

"Чорне" АТБ

Основні відмінності:

Дизайн. "Чорні" магазин мають сучасний інтер'єр, більше простору та краще освітлення.

Асортимент. У "чорних" "АТБ" є відділи зі свіжою випічкою, каво-машина та зона зі свіжими соками.

Енергоефективність. Через використання нового обладнання, освітлення нові "АТБ" споживають приблизно на 70% менше електроенергії.

Зауважимо, що зараз в деяких магазинах вже з'являються каси-самообслуговування, які розвантажують потік покупців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються "Сільпо" та "Le Silpo".