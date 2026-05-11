Її там не мало бути: там, де рибалці пощастило з величенькою фореллю (фото)

Загалом такий вид риб найчастіше водиться у Карпатах

У Полтавській області рибалка впіймав форель. Для цього виду риби такі водойми не є типовими.

На оприлюдненому фото у Facebook видно рибу вагою приблизно 2-3 кілограми. Чи відпустив чоловік улов назад у водойму, наразі невідомо.

У яких річках України водиться форель

Форель вважається однією з найчутливіших до якості води риб, адже вона зазвичай живе лише у чистих, холодних гірських річках. В Україні існує кілька видів цієї риби — струмкова, озерна та райдужна, повідомили у Львівському рибоохоронному патрулі.

У природних умовах форель найчастіше трапляється в Карпатах. Серед річок, де вона водиться, — Тиса, Прут, Черемош, Теребля, Тересва та Дністер. Через вимогливість до умов існування цю рибу вважають своєрідним індикатором чистоти води.

Поява форелі у водоймі на Полтавщині виглядає нетипово, адже регіон не входить до природного ареалу її поширення.

