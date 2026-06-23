Як закликати кохання на Івана Купала: народні ворожіння та традиційні пісні для святкової ночі

В цю ніч можна дізнатися свою долю

У ніч з 23 на 24 червня українці святкуватимуть Івана Купала за новим церковним календарем. Здавна вважалося, що саме цієї ночі природа набуває особливої сили, а тому люди намагалися зазирнути у майбутнє та привернути до себе щастя.

Найпопулярнішими символами Купальської ночі залишаються вогонь, вода, польові квіти та вінки. А ще — ворожіння, які наші предки вважали чи не найцікавішою частиною свята.

Ворожіння на вінках: куди попливе доля

Одне з найвідоміших купальських гадань пов'язане з вінком. Дівчата плели його з польових квітів, вставляли свічку та пускали на воду.

якщо вінок плив далеко і не тонув — чекали на щасливе кохання;

— чекали на щасливе кохання; якщо прибивався до берега — весілля доведеться відкласти;

— весілля доведеться відкласти; якщо два вінки з'єднувалися на воді, вважалося, що закохані будуть разом.

Стрибки через вогонь

Колись закохані бралися за руки та перестрибували купальське багаття. Якщо руки не роз'єднувалися, це вважалося добрим знаком для майбутнього подружжя. Щоправда, сьогодні до таких розваг варто ставитися обережно та не забувати про правила безпеки.

Стрибки через вогонь на Івана Купала. Фото: згенерованго ШІ

Гадання на ромашках

Ще один спосіб дізнатися про майбутнє на Івана Купала — зірвати дві ромашки та покласти їх на воду. Якщо вранці квіти будуть плавати поруч, це нібито обіцяє гармонію у стосунках. Якщо ж розійдуться в різні боки — почуття можуть охолонути.

Купальське ворожіння на травах

У давнину перед сном дівчата клали під подушку дванадцять різних трав або квітів. Вважалося, що вночі може наснитися майбутній чоловік. А якщо сновидіння не запам'яталося, то рік обіцяв бути спокійним і без серйозних змін.

Як ворожити на Івана Купала. Фото: згенеровано ШІ

Ворожіння на папірцях із бажаннями

Цей варіант більше нагадує сучасний челендж, але має коріння у народних традиціях. На невеликих папірцях записують свої мрії або можливі події найближчого року, складають їх у миску чи капелюх, а потім навмання витягують один. Кажуть, саме він і стане головною темою наступних місяців.

Які пісні традиційно співають на Івана Купала

Ой на Івана, ой на Купала

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала,

Там дівчинонька

Квітоньки збирала,

Квіти збирала,

У вінок сплітала,

Ой, на Івана,

Ой, на Купала.

Приспів:

Ти пливи, віночку,

Та й до берега того,

Та й до берега того,

До миленького мого,

А, якщо, мій віночку,

Не миленькому мому,

Не дістанься, віночку,

Тоді більше ніколи.

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала,

Там дівчинонька

Квітоньки збирала,

Квіти збирала,

У вінок сплела,

На воду кидала,

Ой, на Івана,

Ой, на Купала.

Приспів.

Речитатив:

В ніч на Івана на Купала

Дівчина цвіт папороті шукала,

В ніч на Івана на Івана Купала,

В ніч на Івана на Купала,

В ніч на Івана на Івана Купала…

Приспів.

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала…

Ой, на Івана,

Ой, на Купала…

Купайло, Купайло

Купайло, Купайло,

Де ти зимувало?

Зимувало в лісі,

Ночувало в стрісі;

Зимувало в пір’ячку,

Літувало в зіллячку.

Заплету віночок

Заплету віночок, заплету шовковий

на щастя, на долю, на чорнії брови.

Та й пущу віночок на биструю воду

на щастя, на долю, на милого вроду.

Ой полинь, віночку, прудко за водою

на щастя, на долю милого зі мною.

Коло річки, коло броду

Як гуляли ми удвох

Коло річки броду,

Заспівала та ріка,

Як ніколи з роду.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів:

Ой, яка, ой, яка

Дівчина нівроку!

Закохайся у таку,

Матимеш мороку!

Ой, лягла моя рука

На твої на плечі,

І почув мої слова

Вже не ранок — вечір.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

Ой, купалась тиха ніч

У воді прозорій

І слова мої п'янкі

Вже почули зорі.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

Закохайся у таку,

Матимеш мороку!

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

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