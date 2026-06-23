Как призвать любовь на Ивана Купала: народные гадания и традиционные песни для праздничной ночи

В эту ночь можно узнать свою судьбу

В ночь с 23 на 24 июня украинцы будут праздновать Ивана Купала по новому церковному календарю. Издавна считалось, что именно этой ночью природа приобретает особую силу, а потому люди пытались заглянуть в будущее и привлечь к себе счастье.

Самыми популярными символами Купальской ночи остаются огонь, вода, полевые цветы и венки. А еще — гадания, которые наши предки считали самой интересной частью праздника.

Гадание на венках: куда поплывет судьба

Одна из самых известных купальских гаданий связана с венком. Девушки плели его из полевых цветов, вставляли свечу и пускали на воду.

если венок плыл далеко и не тонул — ждали счастливой любви;

— ждали счастливой любви; если прибивался к берегу – свадьбу придется отложить;

– свадьбу придется отложить; если два венка соединялись на воде, считалось, что влюбленные будут вместе.

Прыжки через огонь

Когда-то влюбленные брались за руки и перепрыгивали купальский костер. Если руки не разъединялись, это считалось хорошим знаком для будущих супругов. Правда, сегодня к таким развлечениям следует относиться осторожно и не забывать о правилах безопасности.

Прыжки через огонь на Ивана Купала. Фото: сгенерированного ИИ

Гадания на ромашках

Еще один способ узнать будущее на Ивана Купала — сорвать две ромашки и положить их на воду. Если утром цветы будут плавать рядом, это обещает гармонию в отношениях. Если же разойдутся в разные стороны – чувства могут остыть.

Купальское гадание на травах

В древности перед сном девушки клали под подушку двенадцать разных трав или цветов. Предполагалось, что ночью может присниться будущий мужчина. А если сновидение не запомнилось, то год обещал быть спокойным и без серьезных перемен.

Как гадать на Ивана Купала. Фото: сгенерировано ИИ

Гадание на бумажках с желаниями

Этот вариант больше напоминает современный челлендж, но имеет корни в народных традициях. На небольших бумажках записывают свои мечты или возможные события в ближайшем году, складывают их в миску или шляпу, а затем наугад вытаскивают один. Говорят, именно он станет главной темой следующих месяцев.

Какие песни традиционно поют на Ивана Купала

Ой на Івана, ой на Купала

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала,

Там дівчинонька

Квітоньки збирала,

Квіти збирала,

У вінок сплітала,

Ой, на Івана,

Ой, на Купала.

Приспів:

Ти пливи, віночку,

Та й до берега того,

Та й до берега того,

До миленького мого,

А, якщо, мій віночку,

Не миленькому мому,

Не дістанься, віночку,

Тоді більше ніколи.

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала,

Там дівчинонька

Квітоньки збирала,

Квіти збирала,

У вінок сплела,

На воду кидала,

Ой, на Івана,

Ой, на Купала.

Приспів.

Речитатив:

В ніч на Івана на Купала

Дівчина цвіт папороті шукала,

В ніч на Івана на Івана Купала,

В ніч на Івана на Купала,

В ніч на Івана на Івана Купала…

Приспів.

Ой, на Івана,

Ой, на Купала,

Ой, на Купала…

Ой, на Івана,

Ой, на Купала…

Купайло, Купайло

Купайло, Купайло,

Де ти зимувало?

Зимувало в лісі,

Ночувало в стрісі;

Зимувало в пір’ячку,

Літувало в зіллячку.

Заплету віночок

Заплету віночок, заплету шовковий

на щастя, на долю, на чорнії брови.

Та й пущу віночок на биструю воду

на щастя, на долю, на милого вроду.

Ой полинь, віночку, прудко за водою

на щастя, на долю милого зі мною.

Коло річки, коло броду

Як гуляли ми удвох

Коло річки броду,

Заспівала та ріка,

Як ніколи з роду.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів:

Ой, яка, ой, яка

Дівчина нівроку!

Закохайся у таку,

Матимеш мороку!

Ой, лягла моя рука

На твої на плечі,

І почув мої слова

Вже не ранок — вечір.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

Ой, купалась тиха ніч

У воді прозорій

І слова мої п'янкі

Вже почули зорі.

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

Закохайся у таку,

Матимеш мороку!

Ой, яка, ой, яка

Дівка веселенька!

Ой, яка, ой, яка,

Аж болить серденько!

Приспів.

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