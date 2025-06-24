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Зі святом Івана Купала 2025! Найкрасивіші листівки та картинки на свято 23 червня

Автор
Наталія Дума
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Автор
Листівки та картинки зі святом Івана Купала 2025
Листівки та картинки зі святом Івана Купала 2025. Фото Freepik

Привітайте рідних і близьких зі світлим святом

Івана Купала — ніч, коли природа наче дихає магією та чарівністю. За новим стилем воно відзначається в ніч з 23 на 24 червня. Це чудове свято, коли дівчата ворожать, щоб дізнатися свою долю. Також цей день сповнений народних традицій.

Це гарна нагода привітати рідних і близьких з цим святом і нагадати їм, як сильно ви їх любите. Скажіть їм теплі слова і побажайте добра, здоров'я і миру у свято Івана Купала.

В цей день дівчата плетуть вінки з польових квітів і пускають їх на воду. Тако загадують бажання знайти своє кохання. В той час юнаки, за традиціями, шукають квітку папороті, яка за легендами, приносить щастя тому, хто її знаходить.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати рідних. Яскрава листівка точно підніме настрій близькій людині і зарядить її позитивом на цілий день.

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Картинки Івана Купала 2025
Листівки Івана Купала

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят відзначатимуть українці в червні 2025. Ми підготували для вас календар важливих подій першого місяця цього літа.

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#Івана Купала #Картинки #Листівки #Свято