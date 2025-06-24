Зі святом Івана Купала 2025! Найкрасивіші листівки та картинки на свято 23 червня

Привітайте рідних і близьких зі світлим святом

Івана Купала — ніч, коли природа наче дихає магією та чарівністю. За новим стилем воно відзначається в ніч з 23 на 24 червня. Це чудове свято, коли дівчата ворожать, щоб дізнатися свою долю. Також цей день сповнений народних традицій.

Це гарна нагода привітати рідних і близьких з цим святом і нагадати їм, як сильно ви їх любите. Скажіть їм теплі слова і побажайте добра, здоров'я і миру у свято Івана Купала.

В цей день дівчата плетуть вінки з польових квітів і пускають їх на воду. Тако загадують бажання знайти своє кохання. В той час юнаки, за традиціями, шукають квітку папороті, яка за легендами, приносить щастя тому, хто її знаходить.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати рідних. Яскрава листівка точно підніме настрій близькій людині і зарядить її позитивом на цілий день.

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