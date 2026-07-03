У цих будинках у спеку найгірше: які квартири перетворюються на "пічку"

Дах такого будинку працює як величезна батарея

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Деякі квартири під час аномальної літньої спеки в Україні перетворюються на справжні "пічки", і навіть вночі температура в них майже не знижується. Причина у особливостях конструкцій будинків.

Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "Аномальна спека покаже всі недоліки цих будинків: перевірте свій".

Найгіршим варіантом у спеку є панельні хрущовки серій 1-464 та 1-438. Особливо якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі. Річ у тому, що в будинках такого типу зовнішні стіни тонкі, технічного поверху немає, а плоский руберойдний дах під сонцем розжарюється до +60…+70°C.

Панельна «хрущовка» під час спеки (Серія 1-464) Фото: "Телеграф"/ШІ

У нічний час дах працює як величезна батарея, віддаючи тепло, що накопичилося за день. Таким чином, будинок прогрівається наскрізь і практично не охолоджується до ранку.

"Панелька, 25 см перекриття — і вже дах. Квартира просто розжарюється. Підносиш руку до стелі — гаряча", — сказала експерт з питань ЖКГ Кристина Ненно в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

Христина Ненно

При цьому панельні будинки в цілому погано тримають тепловий баланс. Вони швидко остигають взимку і швидко прогріваються влітку. Причина в тому, що стіни в будинку тонкі, а вентиляція найчастіше або слабка або забита. Коли немає нормального руху повітря – немає й природного охолодження.

У яких будинках буде найспекотніше. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно провітрювати квартиру влітку. Якщо провітрювати в невідповідний час, в будинок входить не свіжість, а ще тепліше і вологе повітря з вулиці.