Сонце вибухнуло: вже за кілька днів Землю може накрити магнітна буря

Землю може чекати неприємний сюрприз із космосу

Наприкінці червня Землю може накрити нова магнітна буря. Причиною став сонячний вибух, який стався 26 червня.

За даними ресурсу "Spaceweather", у південній півкулі Сонця вибухнув магнітний філамент, унаслідок чого в космос був викинутий викид корональної маси (CME). За прогнозами моделей NASA, потік заряджених частинок досягне Землі вже 30 червня.

Фахівці зазначають, що цей викид не належить до найпотужніших, однак його може вистачити для формування геомагнітної бурі рівня G1. Це найслабший клас бур, проте він все одно здатен впливати на магнітне поле планети.

Водночас сервіс "Meteoagent" також повідомляє про підвищену сонячну активність 30 червня. Однак наразі фахівці не можуть точно сказати, чи спричинить вона новий геомагнітний шторм.

Науковці продовжують стежити за ситуацією та уточнювати прогнози. Остаточна сила магнітної бурі стане зрозумілою лише після того, як потік сонячної плазми наблизиться до Землі.

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