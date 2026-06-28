Солнце взорвалось: уже через несколько дней Землю может накрыть магнитная буря

Землю может ожидать неприятный сюрприз из космоса

В конце июня Землю может накрыть новая магнитная буря. Причиной стал солнечный взрыв, произошедший 26 июня.

По данным ресурса "Spaceweather", в южном полушарии Солнца разразился магнитный филамент, вследствие чего в космос был выброшен корональный выброс массы (CME). По прогнозам моделей NASA, поток заряженных частиц достигнет Земли уже 30 июня.

Специалисты отмечают, что этот выброс не относится к наиболее мощным, однако его может хватить для формирования геомагнитной бури уровня G1. Это самый слабый класс бурь, однако он все равно способен влиять на магнитное поле планеты.

В то же время сервис "Meteoagent" также сообщает о повышенной солнечной активности 30 июня. Однако специалисты не могут точно сказать, повлечет ли она новый геомагнитный шторм.

Ученые продолжают следить за ситуацией и уточнять прогнозы. Окончательная сила магнитной бури станет ясна только после того, как поток солнечной плазмы приблизится к Земле.

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