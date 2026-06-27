Спека плавить асфальт в Україні. Коли температура спаде (відео)

У Більшості регіонів оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки

На Івано-Франківщині через сильну спеку вже почав плавиться асфальт. У мережі показали перші кадри наслідків високої температури.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що у суботу, 27 червня, в Івано-Франківську вдень було понад +30 градусів.

"Асфальт вже плавиться у Франківську. І сьогодні ще не максимальна спека, далі – більше", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що невеликі ділянки дороги з асфальтним покриттям легко деформуються від натискання руками. Тобто дія легкового авто чи вантажівки може ще більше деформувати покриття. Окрім того, значний вплив на асфальт має сонце.

Чи спаде спека до кінця червня

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, спека очікується в Україні до 1 липня. З 27 по 29 липня вона накриватиме переважно західні, північні області, а з 30 червня дійде до східних та центральних регіонів. Очікується до +35 градусів вдень та до +25 градусів вночі. Подекуди можливі невеликі опади, які не принесуть похолодання.

Погода в Україні 28 червня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 червня. Дані: Укргідрометцентр

Через спеку у більшості регіонів оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки. Людей закликають бути обережними та уникати тривалого перебування на сонці з 11:00 до 16:00.

Попередження про підвищену пожежну небезпеку 27-28 червня

Нагадаємо, що є кілька способів, як охолодити кімнату у сильну спеку, якщо немає кондиціонера. В цьому допоможе звичайна фольга.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україну накриє потужна хвиля спеки влітку та скільки вона триватиме.