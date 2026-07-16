У Росії оголосили полювання на "Київстонера": погрожують навіть вбити

Російський пропагандист виступив із погрозами на адресу репера

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" публічно закликали вбити українського репера Kyivstoner (Альберта Васильєва).

Про це повідомляє "Телеканал Дождь", посилаючись на ефір програми "Вести". Військовий пропагандист Сергій Зенін бездоказово звинуватив музиканта в організації атаки українських безпілотників на підприємство військово-промислового комплексу у Підмосков’ї. При цьому в сюжеті він використовував на адресу репера образливі вирази, називаючи його "свинею в людській подобі", "мерзотою", "нікчемою" та "наркодилером".

Зенін також заявив, що причетність Kyivstoner до атаки нібито "доведена документально", проте жодних підтверджень цим словам в ефірі не було. Після цього пропагандист назвав убивство українського артиста "справою честі".

Kyivstoner і російський пропагандист Сергій Зенін

Крім того, у сюжеті пролунав натяк на можливість позасудової розправи. Репортер згадав убивство в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну, і заявив, що у Kyivstoner "є нора в Іспанії".

"По суті, хоч у Буркіна-Фасо. Знайдуть. Не вперше… Чому б випадково подібне не могло б повторитися", — сказав пропагандист, фактично натякнувши на можливість ліквідації українського музиканта за межами Росії.

Нагадаємо, що за версією ФСБ, Васильєв нібито був одним з організаторів операції, а його ім’я вже внесли до російського переліку "терористів та екстремістів". Раніше "Телеграф" розповів, де зараз Kyivstoner і що він говорить про війну в Україні.