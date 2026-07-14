Де зараз репер Kyivstoner, за якого взялися в Росії, і що він казав про війну

В Україні репер не мешкає

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Російські пропагандистські ЗМІ звинуватили українського репера Kyivstoner (справжнє ім'я — Альберт Васильєв) у тому, що він причетний до підготовки атаки безпілотниками на підприємство військово-промислового комплексу в Підмосков'ї. Жодних доказів на підтвердження цих заяв російська сторона публічно не надала.

За версією ФСБ, яку активно поширюють російські ЗМІ, Kyivstoner нібито був одним з організаторів операції, а його ім'я вже внесли до російського переліку "терористів та екстремістів". "Телеграф" з цього приводу вирішив з'ясувати, де зараз артист і що він каже про війну в Україні.

До слова, на звинувачення сам репер вже встиг відреагувати. Kyivstoner виклав сторіс, де вставив скріншот із російського Telegram-каналу і коротко сказав: "шо, на**й?". (Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!)

Де зараз Kyivstoner

Нині Альберт Васильєв мешкає у Словаччині разом із дружиною Аліною та маленьким сином. Родина оселилася неподалік Братислави після того, як залишила США, де прожила певний час після початку великої війни.

Нині ж артист продовжує стрімити на платформі Twich і веде свій блог, де розмовляє російською. Також репер продовжує випускати пісні. До слова, у 2023 році Kyivstoner випустив свій перший альбом українською мовою під назвою "Культура Відміни".

Сам репер розповідав, що життя у Словаччині виявилося для його сім'ї значно комфортнішим. За його словами, країна дала відчуття стабільності, а також дозволила залишатися ближче до України та легше організовувати поїздки Європою. В інтерв'ю Юрію Дудю музикант говорив, що після завершення війни готовий повернутися до України "хоч завтра".

Що каже про війну Kyivstoner

Критикував мобілізацію

В інтерв'ю Юрію Дудю у вересні 2025 року Kyivstoner заявив, що в Україні відбувається "безпрєдєл" з боку ТЦК та правоохоронців. Він говорив, що знає людей, які місяцями не виходять із дому через страх мобілізації, та закликав владу шукати інші способи мотивувати людей вступати до війська.

Критикував Володимира Зеленського

У тому ж інтерв'ю репер заявив, що президент Володимир Зеленський "йому не імпонує". Водночас він наголосив, що його негативне ставлення до Зеленського не означає симпатій до Володимира Путіна, якого він назвав людиною, що викликає у нього лише злість.

Вважає повернення всіх окупованих територій малоймовірним

В інтерв'ю репер заявляв, що не вірить у повне військове повернення всіх територій України, називаючи такий сценарій малореалістичним. Також він говорив, що він проти людських втрат.

KYIVSTONER. Фото: скріншот з відео

Скандал через слова про військових

Найбільший резонанс викликало його інтерв'ю у 2023 році. Тоді він заявив: "Як я можу йти й віддавати своє життя? За що? За дерибан?". Також він сказав: "Не хочете, щоб я був українцем — базару нуль. Я американець."

Ці слова багато українців сприйняли як неповагу до військових, які захищають країну, хоча сам Kyivstoner при цьому стверджував, що поважає військових і болісно переживає загибель своїх друзів на фронті.

Також його дружина Аліна в інтерв'ю Анні Олицькій заявляла: "Ми з особистої кишені допомагаємо військовим, дуже багато речей своїх продавали. Альберт дуже багато грошей переказав ЗСУ, тим діткам, які залишилися без батьків, хто постраждав. Просто немає сенсу кричати про це в Instagram, щоб тобі сказали: "А, а от тут ти молодець". Це ж не про це. Хто знає, той знає. Хто вдячний, той вдячний. Бог все бачить".

KYIVSTONER з дружиною Аліною. Фото: instagram.com/kyivstoner

Скандал через Басту

У тому ж інтерв'ю він відмовився засудити дружбу з російським репером Бастою (Василем Вакуленком), який після 2022 року не зайняв чіткої антивоєнної позиції. Kyivstoner заявив, що Баста "завжди буде його братом". Це також викликало критику в Україні.

Kyivstoner і Баста. Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що Винник похвалився "вічним" статусом в Україні. Схоже, артист втратив зв'язок із реальністю.