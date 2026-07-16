В России объявили охоту на "Киевстонера": угрожают даже убить

Российский пропагандист выступил с угрозами в адрес рэпера

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На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" публично призвали убить украинского рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева).

Об этом сообщает "Телеканал Дождь", ссылаясь на эфир программы "Вести". Военный пропагандист Сергей Зенин бездоказательно обвинил музыканта в организации атаки украинских беспилотников на предприятие военно-промышленного комплекса в Подмосковье. При этом в сюжете он использовал в адрес рэпера оскорбительные выражения, называя его "свиньей в человеческом обличии", "мразью", "ничтожеством" и "наркодилером".

Зенин также заявил, что причастность Kyivstoner к атаке якобы "доказана документально", однако никаких подтверждений этим словам в эфире представлено не было. После этого пропагандист назвал убийство украинского артиста "делом чести".

Kyivstoner и российский пропагандист Сергей Зенин

Кроме того, в сюжете прозвучал намек на возможность внесудебной расправы. Репортер вспомнил убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал вертолет Ми-8 в Украину, и заявил, что у Kyivstoner "есть нора в Испании".

"По сути, хоть в Буркина-Фасо. Найдут. Не впервой… Почему бы случайно подобное не могло бы повториться", — сказал пропагандист, фактически намекнув на возможность ликвидации украинского музыканта за пределами России.

Напомним, что по версии ФСБ, Васильев якобы был одним из организаторов операции, а его имя уже внесли в российский перечень "террористов и экстремистов". Ранее "Телеграф" рассказал, где сейчас Kyivstoner и что он говорит о войне в Украине.