Харків ще прожариться до +32, а потім погода може різко "переключитися": що чекає місто

Коли містянам варто брати з собою парасольки

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Погода у Харкові найближчими днями не дасть нудьгувати. Після кількох сонячних і спекотних днів містян може чекати різка зміна погодних умов.

За прогнозами сервісів Ventusky та Meteo, спочатку місто перебуватиме під впливом теплої та сухої повітряної маси, однак уже з середини наступного тижня спека поступово поступиться місцем дощам, грозам і більш менш комфортній температурі.

Як повідомили у Meteo, найближчими днями у Харкові переважатиме сонячна та спекотна погода. У п'ятницю, 17 липня, температура повітря становитиме від +14 до +22 градусів. Уже на вихідних потеплішає до +24…+27 градусів, а на початку нового тижня спека посилиться.

У понеділок синоптики прогнозують до +30°C, а у вівторок – до +32°C. Опадів у цей період практично не очікується. Водночас із середи, 22 липня, погода почне змінюватися: з'являться дощі, місцями сильні, а до кінця тижня температура поступово знизиться до +22…+26 градусів. У неділю, 26 липня, прогнозують близько +28°C та переважно хмарну погоду.

Спека до +32°C незабаром зміниться дощами. Фото: Meteo

Водночас за даними Ventusky, перелом у погоді також відбудеться саме в середу, 22 липня. Протягом дня температура у Харкові триматиметься на рівні близько +27°C, однак після обіду зросте ймовірність гроз.

У четвер та п'ятницю нестійка погода збережеться: очікуються дощі, місцями грози, а денна температура поступово знизиться до +25…+26°C. До суботи повітря охолоне приблизно до +21°C, але опади не покинуть місто.

Дощі та грози прийдуть після кількох сонячних днів. Фото: Ventusky

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про циклон "Бернадетт", який має принести в Україну дощі та грози. Також стало відомо, коли очікується повернення спекотної погоди.