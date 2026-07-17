Харьков еще прожаритися до +32, а затем погода может резко "переключиться": что ждет город

Когда горожанам стоит брать с собой зонтики

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Погода в Харькове в ближайшие дни не даст скучать. После нескольких солнечных и жарких дней горожан может ожидать резкое изменение погодных условий.

По прогнозам сервисов Ventusky и Meteo, изначально город будет находиться под влиянием теплой и сухой воздушной массы, однако уже с середины следующей недели жара постепенно уступит место дождям, грозам и более или менее комфортной температуре.

Как сообщили в Meteo, в ближайшие дни в Харькове будет преобладать солнечная и жаркая погода. В пятницу, 17 июля, температура воздуха будет от +14 до +22 градусов. Уже в выходные потеплеет до +24…+27 градусов, а в начале новой недели жара усилится.

В понедельник синоптики прогнозируют до +30 °C, а во вторник – до +32 °C. Осадков в этот период практически не ожидается. В то же время со среды, 22 июля, погода начнет меняться: появятся дожди, местами сильные, а к концу недели температура постепенно снизится до +22…+26 градусов. В воскресенье, 26 июля, прогнозируется около +28 °C и преимущественно облачная погода.

Жара до +32 °C вскоре сменится дождями. Фото: Meteo

В то же время, по данным Ventusky, перелом в погоде также произойдет именно в среду, 22 июля. В течение дня температура в Харькове будет держаться на уровне около +27 ° C, однако после обеда возрастет вероятность гроз.

В четверг и пятницу неустойчивая погода сохранится: ожидаются дожди, местами грозы, а дневная температура постепенно снизится до +25…+26 °C. В субботу воздух остынет примерно до +21 °C, но осадки не покинут город.

Дожди и грозы придут после нескольких солнечных дней. Фото: Ventusky

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о циклоне "Бернадетт", который должен принести в Украину дожди и грозы. Также стало известно, когда ожидается возвращение жаркой погоды.