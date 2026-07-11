"Тепловий острів" Київ: кліматолог пояснив, чому в столиці завжди спекотніше

Якщо людство не вживатиме дієвих заходів, ситуація з високими температурами лише погіршуватиметься

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У Києві влітку температура повітря в середньому на 5 градусів вища, ніж селах і невеликих містечках Київщини. Спеку підвищує щільна забудова та асфальтове покриття.

Про це "Телеграфу" розповів метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг: Спека +40 в Україні — не межа, а зиму "втрачаємо": кліматолог вразив прогнозом на 10 років

За його словами, на відкритому сонці в обідній час у великих містах — Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Дніпрі тощо стовпчики термометрів можуть підійматися до позначки в 43 градуси. Це можливо на тлі сучасних тенденцій потепління й зменшення кількості зелених насаджень у містах.

"Причина — ефект "теплового острова": влітку в Києві повітря в середньому на 5°C тепліше, ніж у селах і невеликих містечках Київщини, через суцільну забудову й асфальтове покриття", — пояснив фахівець.

Яка погода буде у Києві наступними днями

Зараз столиця, як і решта України, відпочиває від спеки кінця червня. У неділю та на наступному тижні в Києві вдень повітря максимально прогріватиметься до +27 градусів, прогнозує сайт meteofor. Ночами стовпчики термометрів показуватимуть 14-19 градусів тепла. До п'ятниці практично кожен день ймовірні дощі.

Погода у Києві 11-17 липня. Фото: meteofor

Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що погода у липні буде нестабільною. Від сильних дощів, гроз та місцями шквального вітру, до повернення сильної спеки.