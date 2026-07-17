Замість секретних спецій: цей незвичайний інгредієнт зробить малосольні огірки хрусткими

Звичайна жменя зелені може змінити смак малосольних огірків і допомогти зробити їх більш пружними

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Малосольні огірки — одна з найпопулярніших літніх закусок, але не завжди вони виходять такими хрусткими, як хотілося б. Виправити ситуацію допоможе простий кулінарний прийом: достатньо додати до банки один незвичайний інгредієнт.

Докладніше про це розповіло польське видання Super Express.

Більшість господинь використовують для приготування малосольних огірків класичний набір продуктів: кріп, часник, хрін, сіль і воду. Однак є ще один компонент, який здатен зробити смак більш насиченим, а самі огірки — ароматнішими та приємно хрусткими.

Готуємо хрумкі огірки

Йдеться про руколу. Хоча її зазвичай додають до салатів, ця зелень добре поєднується і з ферментованими овочами. Достатньо покласти в банку невелику жменю свіжого листя разом із кропом, часником і хроном, а потім залити все традиційним сольовим розчином.

Під час бродіння рукола віддає овочам легкий пряний аромат, який робить смак цікавішим і незвичним.

Перед засолюванням огірки рекомендують замочити на кілька годин у дуже холодній воді — це допоможе плодам залишатися пружними після ферментації.

Не менш важливо правильно приготувати розсіл і повністю занурити огірки в нього. Якщо частина овочів залишатиметься над поверхнею рідини, вони можуть зіпсуватися або втратити бажану текстуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про продукти, які консервація просто зіпсує.