Вместо секретных специй: этот необычный ингредиент сделает малосольные огурцы хрустящими

Обычная горсть зелени может изменить вкус малосольных огурцов и поможет сделать их более упругими

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Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, но не всегда они получаются такими хрустящими, как хотелось бы. Исправить ситуацию поможет простой кулинарный прием: достаточно добавить в банку один необычный ингредиент.

Подробнее об этом рассказало польское издание Super Express.

Большинство хозяек используют для приготовления малосольных огурцов классический набор продуктов: укроп, чеснок, хрен, соль и воду. Однако есть еще один компонент, способный сделать вкус более насыщенным, а сами огурцы – более ароматными и приятно хрустящими.

Готовим хрустящие огурцы

Речь идет о рукколе. Хотя ее обычно добавляют в салаты, эта зелень хорошо сочетается и с ферментированными овощами. Достаточно положить в банку небольшую горсть свежих листьев вместе с укропом, чесноком и хреном, а затем залить все традиционным солевым раствором.

Во время брожения руккола отдает овощам легкий пряный аромат, делающий вкус более интересным и необычным.

Перед засолкой огурцы рекомендуют замочить на несколько часов в очень холодной воде – это поможет плодам оставаться упругими после ферментации.

Не менее важно правильно приготовить рассол и полностью погрузить огурцы в него. Если часть овощей остается над поверхностью жидкости, они могут испортиться или потерять желаемую текстуру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о продуктах, которые консервация просто испортит.