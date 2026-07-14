Тільки не в банки: досвідчений кухар назвала продукти, які консервація просто зіпсує

Деякі сезонні продукти краще не закривати в банки, адже через це вони втрачають користь і смак

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Літо — пора домашніх заготовок, але далеко не всі овочі, ягоди та зелень варто закривати в банки. Деякі продукти після консервування втрачають значну частину корисних речовин і природного смаку.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла досвідченена садівниця із Дніпропетровської області та кухарка 3-го розряду Ірина Семчишина.

За словами експертки, перш за все це стосується різноманітної зелені. Кріп, петрушка, базилік, кінза, селера, зелена цибуля та інші ароматні трави чудово переносять заморожування, зберігаючи свій запах і більшу частину корисних властивостей.

"Будь-яка зелень гарна у заморожуванні, у сушінні. Користі більше, метушні менше", — зазначає Ірина Семчишина.

Те саме, за її словами, стосується й ягід. Полуниця, малина, чорниця, смородина, ожина та інші сезонні плоди після заморожування залишаються максимально наближеними до свіжих. А під час сушіння з них можна отримати натуральний продукт без великої кількості цукру.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", досвідчений кулінар назвала кращий час для закупівлі овочів на консервацію.