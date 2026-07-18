Три вихідних замість двох: в Україні пропонують запровадити правило, про яке раніше навіть не думали

На думку авторки ідеї, продуктивність роботи від цього лише зросте

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Українка звернулася до Кабміну з пропозицією встановити в Україні чотириденний робочий тиждень. Таким чином вихідних буде не два, як зараз, а три.

Відповідну петицію Анна Павленко опублікувала на порталі Кабміну. Автор звернення наголосила, що головна умова — щоб додатковий вихідний не призвів до зменшення заробітної плати.

Свою ідею українка пояснила тим, що в умовах війни психіка українців виснажена через постійні повітряні тривоги, нічні обстріли, хронічний дефіцит сну. Стандартний графік у 5-6 робочих днів на тиждень за таких умов заганяє націю в "психологічний дефолт".

"Додатковий обов'язковий вихідний день життєво необхідний людям не для розваг, а для елементарного відновлення нервової системи, лікування, спокійного сну та зниження рівня гормонів стресу. Здорова психіка працівника — це основа національної безпеки та стійкості тилу", — йдеться у петиції.

Скільки вихідних в Україні у 2026 році. Інфографіка: "Телеграф"

Її авторка додає, що 4-денний робочий тиждень вже запроваджений у Великій Британії, Іспанії, Ісландії та Ірландії. В результаті нововведення продуктивність праці не впала, а навпаки зросла на 15–35%, адже люди, які добре відпочили, концентруються краще. Також працівники стали брати менше лікарняних (на 65%).

Анна Павленко також переконана, що в плюсі будуть і роботодавці. Скорочення робочого тижня на один день зменшує витрати офісів та підприємств на електроенергію, логістику та утримання приміщень, а також знижує плинність кадрів.

"Впровадження обов'язкового 4-денного робочого тижня через керований державою, але обов'язковий пілотний запуск — це необхідний крок для захисту українців та побудови ефективної економіки.Це не про те, щоб "менше працювати", це про те, щоб "працювати розумніше та ефективніше" Просимо Кабінет Міністрів України підтримати цю прогресивну реформу для майбутнього української економіки", — резюмувала авторка петиції.

Щоб уряд розглянув цю пропозицію та ухвалив відповідне рішення, петиція має зібрати не менше 25 тисяч голосів. Збір підписів стартував 3 липня 2026 року. На момент публікації петицію підтримали 12 362 людей. До кінця збору підписів залишається 77 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують змінити систему допомоги при народженні дитини. Зміни можуть торкнутися тисяч родин.