Виплати на дитину по-новому: в Україні хочуть змінити правила для тисяч українських родин

Кого можуть торкнутися зміни

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Українка пропонує Кабміну врахувати особливі потреби родин, у яких діти народилися передчасно, та продовжити для них термін надання грошової підтримки. Відповідну петицію зареєстровано на порталі Кабінету Міністрів.

Чому родинам з дітьми, народженими передчасно, особливо потрібна допомога

Її авторка, Олена Михайліна, зазначила, що державна допомога при народженні дитини в Україні виплачується за єдиними правилами для всіх родин, незалежно від терміну вагітності, на якому народилося маля. Загальна сума становить 41 280 гривень: 10 320 грн виплачують одноразово, а решту — рівними частинами протягом 36 місяців).

Допомога при народженні дитини. Фото: bukoda.gov.ua

Як пропонують змінити допомогу для сімей з дітьми, що народилися передчасно

Проте ця система не враховує особливих потреб недоношених дітей. Перші тижні та навіть місяці такі немовлята часто проводять у реанімаціях, відділеннях інтенсивної терапії та виходження новонароджених. Коли малюк нарешті потрапляє додому, він також потребує особливих умов.

"У медичній практиці для оцінки розвитку недоношених дітей використовується скоригований вік, що підтверджує необхідність врахування особливостей їхнього розвитку. Водночас під час призначення державної допомоги цей факт не враховується", — пояснює авторка петиції.

Фактично родини з передчасно народженими дітьми отримують державну допомогу менше часу, тоді як їхні витрати більші. Такі малюки потребують лікування, особливого догляду та реабілітації.

Тому Олена Михайліна пропонує передбачити для сімей, у яких дитина народилася передчасно, продовження строку виплати допомоги на період, що відповідає кількості тижнів (або місяців) недоношеності. Також можна запровадити інший механізм компенсації цього періоду.

Як підтримати ініціативу

Щоб уряд розглянув цю пропозицію та ухвалив відповідне рішення, петиція має зібрати не менше 25 тисяч голосів. Збір підписів стартував 17 липня 2026 року. На момент публікації до кінця голосування залишається 92 дні.

Для довідки: Недоношеною вважають дитину, народжену до 37-го тижня вагітності. Через функціональну незрілість та малу вагу (зазвичай менш як 2500 г) такі малюки потребують спеціалізованого медичного виходжування, особливого теплового режиму та висококалорійного харчування для стабільного набору ваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці можуть отримати понад 12 тисяч допомоги. Перевірте, чи є ви у списку.