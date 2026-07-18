Три выходных вместо двух: в Украине предлагают ввести правило, о котором раньше даже не думали

По мнению автора идеи, производительность работы от этого только возрастет

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Украинка обратилась в Кабмин с предложением установить в Украине четырехдневную рабочую неделю. Таким образом, выходных будет не два, как сейчас, а три.

Соответствующую петицию Анна Павленко опубликовала на портале Кабмина. Автор обращения подчеркнула, что главное условие – чтобы дополнительный выходной не привел к уменьшению заработной платы.

Свою идею украинка объяснила тем, что в условиях войны психика украинцев истощена из-за постоянных воздушных тревог, ночных обстрелов, хронического дефицита сна. Стандартный график в 5-6 рабочих дней в неделю при таких условиях загоняет нацию в "психологический дефолт".

"Дополнительный обязательный выходной день жизненно необходим людям не для развлечений, а для элементарного восстановления нервной системы, лечения, спокойного сна и снижения уровня гормонов стресса. Здоровая психика работника – это основа национальной безопасности и стойкости тыла", – говорится в петиции.

Сколько выходных в Украине в 2026 году Инфографика: "Телеграф"

Ее автор добавляет, что 4-дневная рабочая неделя уже введена в Великобритании, Испании, Исландии и Ирландии. В результате нововведения производительность труда не упала, а наоборот выросла на 15–35%, ведь хорошо отдохнувшие люди концентрируются лучше. Также работники стали брать меньше больничных (на 65%).

Анна Павленко также убеждена, что в плюсе будут и работодатели. Сокращение рабочей недели на один день уменьшает расходы офисов и предприятий на электроэнергию, логистику и содержание помещений, а также снижает текучесть кадров.

"Внедрение обязательной 4-дневной рабочей недели через управляемый государством, но обязательный пилотный запуск — это необходимый шаг для защиты украинцев и построения эффективной экономики. Это не о том, чтобы "меньше работать", это о том, чтобы "работать умнее и эффективнее". Просим Кабинет Министров Украины поддержать эту прогрессивную реформу для будущего украинской экономики", — резюмировала автор петиции.

Чтобы правительство рассмотрело это предложение и приняло соответствующее решение, петиция должна собрать не менее 25 тысяч голосов. Сбор подписей стартовал 3 июля 2026 года. На момент публикации петицию поддержали 12 362 человека. До конца сбора подписей остается 77 дней.

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