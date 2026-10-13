Ходити в темряві як героїня серіалу: українка показала незвичайний аксесуар

Виглядом він нагадує реквізит із фентезійного серіалу

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Українка надрукувала факел для прогулянок під час блекаутів. Це безпечний факел-ліхтар, який створює незвичайну атмосферу.

Користувачка Threads lisawoona придумала, як освітлювати дорогу під час відключень: надрукувала факел на 3D-принтері й планує ходити з ним до школи по доньку. Замість справжнього вогню всередині – чайна LED-свічка.

Факел із LED-свічкою стане супутником прогулянок під час відключень

За основу вона взяла проєкт із MakerWorld – декоративний факел у середньовічному стилі. Тепер звичайна прогулянка в темряві нагадуватиме пригоду із серіалу.

Надрукований на 3D-принтері факел світиться завдяки LED-свічці

У коментарях пишуть, що теж хотіли б такий факел, і наголошують, що з ним атмосфера нагадуватиме серівли "Чужоземка" та "Дім дракона". Одна з користувачок пожартувала: "У Домі Дракона одна вже доходилась по тунелях. Але це ідеально – бродити по квартирі як королева". Наразі авторка допису домовляється із автором розробки, аби почати виробництво таких ліхтариків.

lisawoona показала свій незвичний спосіб підсвітити дорогу

Інші користувачі поділилися своїм варіантом – факелом із Minecraft. Під час блекауту навіть похід коридором може перетворитися на квест.

Користувачі Threads також згадали факел із Minecraft

"Телеграф" раніше розповідав про українця, що встановив на фасаді свого будинку сонячні панелі, щоб мати електроенергію під час блекаутів. Такі установки можуть зменшити навантаження на загальну енергомережу й забезпечити базові потреби в електроенергії.