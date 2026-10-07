Геніально та просто: українка показала лайфхак, як смачно підігріти їжу без світла

У мережі далеко не всі оцінили цю хитрість

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В умовах відключення світла українці продовжують ділитися корисними побутовими хитрощами, які виручають у найневідповідніший момент. Ще одним простим, але неймовірно ефективним лайфхаком поділилася одна з мешканок країни, показавши, як краще розігріти їжу під час блекауту.

Відповідним відео українка на ім'я Дар’я поділилася в Instagram. Для розігріву їжі вона вигадала цілу "систему".

"Мені дуже не подобається гріти прямо на сковороді, тому що так їжа сохне і сковороду ліньки мити холодною водою. Тому мені дуже сподобався метод на відео! Пробували такий?" — запитала Дарія.

У чому полягає суть методу?

Головна проблема підігріву їжі на сковороді полягає в тому, що страва часто пересушується або пригоряє. Крім того, після цього доводиться довго відмивати посуд від жиру. Щоб уникнути цього, автор лайфхака пропонує використовувати водяну баню прямо на сковороді:

Налийте трохи води на сковороду і поставте на включену газову плиту.

Покладіть на дно сковороди металеву кришку від звичайної консервної банки як підставку.

Встановіть зверху на кришку тарілку з їжею, яку потрібно розігріти.

Чому саме цей метод?

Такий підхід має відразу кілька незаперечних переваг:

Їжа не сохне: за рахунок гарячої пари страва прогрівається рівномірно, залишаючись соковитим та м’яким (на відміну від прямого розігріву на сковороді).

за рахунок гарячої пари страва прогрівається рівномірно, залишаючись соковитим та м’яким (на відміну від прямого розігріву на сковороді). Жодного зайвого миття: оскільки тарілка з їжею стоїть на імпровізованій підставці над водою, сама сковорода залишається абсолютно чистою. Її не потрібно мити після кожного прийому їжі – досить просто злити воду.

У мережі цей лайфхак викликав неоднозначні реакції.

"А можна накрити всю цю справу кришкою (або використовувати нормальну каструлю) — і отримати водяну баню, яка в кілька разів ефективніша"

"Старий трюк"

Якщо немає світла, то на електроплиті ніяк не розігрієш!

"Якщо немає світла, то використовуй газову плиту?"

"Круто"

"А чому не в сковорідці? Як у вас така система вийшла"

"Спасибі! Сподіваюся, що не скоро стане в пригоді"

Нагадаємо, старі радянські меблі, які ще недавно без роздумів викидали на звалище, сьогодні отримують другий шанс. Українка продемонструвала, як перетворити звичайну громіздку "стінку".