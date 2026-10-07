Геніально та просто: українка показала лайфхак, як смачно підігріти їжу без світла
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У мережі далеко не всі оцінили цю хитрість
В умовах відключення світла українці продовжують ділитися корисними побутовими хитрощами, які виручають у найневідповідніший момент. Ще одним простим, але неймовірно ефективним лайфхаком поділилася одна з мешканок країни, показавши, як краще розігріти їжу під час блекауту.
Відповідним відео українка на ім'я Дар’я поділилася в Instagram. Для розігріву їжі вона вигадала цілу "систему".
"Мені дуже не подобається гріти прямо на сковороді, тому що так їжа сохне і сковороду ліньки мити холодною водою. Тому мені дуже сподобався метод на відео! Пробували такий?" — запитала Дарія.
У чому полягає суть методу?
Головна проблема підігріву їжі на сковороді полягає в тому, що страва часто пересушується або пригоряє. Крім того, після цього доводиться довго відмивати посуд від жиру. Щоб уникнути цього, автор лайфхака пропонує використовувати водяну баню прямо на сковороді:
- Налийте трохи води на сковороду і поставте на включену газову плиту.
- Покладіть на дно сковороди металеву кришку від звичайної консервної банки як підставку.
- Встановіть зверху на кришку тарілку з їжею, яку потрібно розігріти.
Чому саме цей метод?
Такий підхід має відразу кілька незаперечних переваг:
- Їжа не сохне: за рахунок гарячої пари страва прогрівається рівномірно, залишаючись соковитим та м’яким (на відміну від прямого розігріву на сковороді).
- Жодного зайвого миття: оскільки тарілка з їжею стоїть на імпровізованій підставці над водою, сама сковорода залишається абсолютно чистою. Її не потрібно мити після кожного прийому їжі – досить просто злити воду.
У мережі цей лайфхак викликав неоднозначні реакції.
"А можна накрити всю цю справу кришкою (або використовувати нормальну каструлю) — і отримати водяну баню, яка в кілька разів ефективніша"
"Старий трюк"
Якщо немає світла, то на електроплиті ніяк не розігрієш!
"Якщо немає світла, то використовуй газову плиту?"
"Круто"
"А чому не в сковорідці? Як у вас така система вийшла"
"Спасибі! Сподіваюся, що не скоро стане в пригоді"
Нагадаємо, старі радянські меблі, які ще недавно без роздумів викидали на звалище, сьогодні отримують другий шанс. Українка продемонструвала, як перетворити звичайну громіздку "стінку".