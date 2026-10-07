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Геніально та просто: українка показала лайфхак, як смачно підігріти їжу без світла

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Блекаут Новина оновлена 07 жовтня 2026, 16:07
Блекаут. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У мережі далеко не всі оцінили цю хитрість

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В умовах відключення світла українці продовжують ділитися корисними побутовими хитрощами, які виручають у найневідповідніший момент. Ще одним простим, але неймовірно ефективним лайфхаком поділилася одна з мешканок країни, показавши, як краще розігріти їжу під час блекауту.

Відповідним відео українка на ім'я Дар’я поділилася в Instagram. Для розігріву їжі вона вигадала цілу "систему".

"Мені дуже не подобається гріти прямо на сковороді, тому що так їжа сохне і сковороду ліньки мити холодною водою. Тому мені дуже сподобався метод на відео! Пробували такий?" — запитала Дарія.

У чому полягає суть методу?

Головна проблема підігріву їжі на сковороді полягає в тому, що страва часто пересушується або пригоряє. Крім того, після цього доводиться довго відмивати посуд від жиру. Щоб уникнути цього, автор лайфхака пропонує використовувати водяну баню прямо на сковороді:

  • Налийте трохи води на сковороду і поставте на включену газову плиту.
  • Покладіть на дно сковороди металеву кришку від звичайної консервної банки як підставку.
  • Встановіть зверху на кришку тарілку з їжею, яку потрібно розігріти.

Чому саме цей метод?

Такий підхід має відразу кілька незаперечних переваг:

  • Їжа не сохне: за рахунок гарячої пари страва прогрівається рівномірно, залишаючись соковитим та м’яким (на відміну від прямого розігріву на сковороді).
  • Жодного зайвого миття: оскільки тарілка з їжею стоїть на імпровізованій підставці над водою, сама сковорода залишається абсолютно чистою. Її не потрібно мити після кожного прийому їжі – досить просто злити воду.

У мережі цей лайфхак викликав неоднозначні реакції.

"А можна накрити всю цю справу кришкою (або використовувати нормальну каструлю) — і отримати водяну баню, яка в кілька разів ефективніша"

"Старий трюк"

Якщо немає світла, то на електроплиті ніяк не розігрієш!

"Якщо немає світла, то використовуй газову плиту?"

"Круто"

"А чому не в сковорідці? Як у вас така система вийшла"

"Спасибі! Сподіваюся, що не скоро стане в пригоді"

Нагадаємо, старі радянські меблі, які ще недавно без роздумів викидали на звалище, сьогодні отримують другий шанс. Українка продемонструвала, як перетворити звичайну громіздку "стінку".

Теги:
#Кухня #Сковорода #Лайфхак