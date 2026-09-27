Світло буде навіть узимку: українець нестандартно підійшов до проблеми блекаутів

Чоловік встановив три сонячні панелі на свій будинок, але не на дах

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В умовах регулярних загроз енергосистемі та підготовки до складного опалювального сезону українці продовжують шукати автономні рішення для енергопостачання своїх будинків. Власник приватного будинку нестандартно підійшов до питання енергонезалежності.

Мешканець України, на ім'я Олексій змонтував сонячні панелі на фасад свого дому. Відповідним відео він поділився в YouTube.

Він прикріпив три панелі на спеціальні рейки, закріплені до фасаду будівлі за допомогою саморізів. Генерацію в його системі забезпечують сонячні панелі потужністю 460 Вт. Їх можна придбати в Україні за ціною до 4000 грн за штуку. Влітку такі установки зможуть генерувати до 7,5 кВт·год електроенергії в день, а взимку — до 1,5 кВт·год.

Рейки для установки панелей/Фото: Screenshot

Олексій закріпив панелі на фасад будинку/Фото: Screenshot

Після підключення обладнання 3 панелі видали генерацію близько 800 Вт·год, увечері (18:30 за київським часом) вона зменшилася до 130 Вт·год.

Скільки енергії дають сонячні панелі/Фото: Screenshot

Скільки енергії дають сонячні панелі/Фото: Screenshot

Чому саме фасад?

Зазвичай сонячні електростанції встановлюють на дахах. Однак вертикальний монтаж панелей на стіни, хоч і не стандартний метод, але має свої стратегічні переваги, особливо в осінньо-зимовий період:

Кут падіння світла: Взимку сонце значно нижче над горизонтом. При такому положенні вертикально розташовані фасадні панелі можуть вловлювати сонячні промені набагато ефективніше, ніж ті, що лежать на пологому чи скатному даху.

Взимку сонце значно нижче над горизонтом. При такому положенні вертикально розташовані фасадні панелі можуть вловлювати сонячні промені набагато ефективніше, ніж ті, що лежать на пологому чи скатному даху. Менше проблем зі снігом: Зимові опади часто покривають дахові станції товстим шаром снігу, повністю блокуючи їхню роботу до ручного очищення. З вертикальних поверхонь сніг сходить набагато простіше та швидше.

Зимові опади часто покривають дахові станції товстим шаром снігу, повністю блокуючи їхню роботу до ручного очищення. З вертикальних поверхонь сніг сходить набагато простіше та швидше. Економія простору: Такий спосіб дозволяє залучити площу стін, що не використовується, не порушуючи конструкцію покрівлі.

Автономність як потреба

Подібні ініціативи демонструють винахідливість українців у прагненні захистити свої будинки від можливих блекаутів. Інтеграція альтернативних джерел енергії на рівні приватних домогосподарств допомагає знизити навантаження на загальну енергомережу та забезпечує базові потреби в електриці під час аварійних чи планових відключень світла.

Експерти зазначають, що гібридні інвертори у парі з акумуляторними батареями та подібними сонячними установками стають ключовим елементом виживання приватного сектору під час зимових холодів.

Експерти пояснили, які будинки замерзнуть першими, якщо зникне опалення

Раніше українка розповіла, у скільки їй обійшлося встановлення сонячних панелей на даху будинку в селі. Крім того, вона придбала нову дров’яну піч.