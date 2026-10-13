Ходить в темноте как героиня сериала: украинка показала необычный аксессуар

Внешне он напоминает реквизит из фэнтезийного сериала

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Украинка напечатала факел для прогулок во время блэкаутов. Это безопасный факел-фонарь, создающий необычную атмосферу.

Пользовательница Threads lisawoona придумала, как освещать дорогу во время отключений: напечатала факел на 3D-принтере и планирует ходить с ним в школу за дочерью. Вместо настоящего огня внутри – чайная LED-свеча.

Факел с LED-свечой станет спутником прогулок во время отключений

За основу она взяла проект с MakerWorld – декоративный факел в средневековом стиле. Теперь обычная прогулка в темноте будет напоминать приключение из сериала.

Напечатанный на 3D-принтере факел светится благодаря LED-свече

В комментариях пишут, что тоже хотели бы такой факел, и отмечают, что с ним атмосфера будет напоминать сериалы "Чужестранка" и "Дом Дракона". Одна из пользовательниц пошутила: "В Доме Дракона одна уже доходилась по туннелям. Но это идеально – бродить по квартире как королева". Сейчас автор публикации договаривается с создателем разработки, чтобы начать производство таких фонариков.

lisawoona показала свой необычный способ подсветить дорогу

Другие пользователи поделились своим вариантом – факелом из Minecraft. Во время блэкаута даже поход по коридору может превратиться в квест.

Пользователи Threads также вспомнили факел из Minecraft

"Телеграф" ранее рассказывал об украинце, который установил на фасаде своего дома солнечные панели, чтобы иметь электроэнергию во время блэкаутов. Такие установки могут снизить нагрузку на общую энергосеть и обеспечить базовые потребности в электроэнергии.