Ходить в темноте как героиня сериала: украинка показала необычный аксессуар
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Внешне он напоминает реквизит из фэнтезийного сериала
Украинка напечатала факел для прогулок во время блэкаутов. Это безопасный факел-фонарь, создающий необычную атмосферу.
Пользовательница Threads lisawoona придумала, как освещать дорогу во время отключений: напечатала факел на 3D-принтере и планирует ходить с ним в школу за дочерью. Вместо настоящего огня внутри – чайная LED-свеча.
За основу она взяла проект с MakerWorld – декоративный факел в средневековом стиле. Теперь обычная прогулка в темноте будет напоминать приключение из сериала.
В комментариях пишут, что тоже хотели бы такой факел, и отмечают, что с ним атмосфера будет напоминать сериалы "Чужестранка" и "Дом Дракона". Одна из пользовательниц пошутила: "В Доме Дракона одна уже доходилась по туннелям. Но это идеально – бродить по квартире как королева". Сейчас автор публикации договаривается с создателем разработки, чтобы начать производство таких фонариков.
Другие пользователи поделились своим вариантом – факелом из Minecraft. Во время блэкаута даже поход по коридору может превратиться в квест.
"Телеграф" ранее рассказывал об украинце, который установил на фасаде своего дома солнечные панели, чтобы иметь электроэнергию во время блэкаутов. Такие установки могут снизить нагрузку на общую энергосеть и обеспечить базовые потребности в электроэнергии.