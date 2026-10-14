Форель, ікра, креветки в "АТБ" балують цінами: встигніть купити за тиждень

Акційні пропозиції на рибу та морепродукти діють до 20 жовтня

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Цього тижня "АТБ" знизив ціни на рибу та морепродукти. До 20 жовтня зі знижками продають слабосолону форель, оселедець, імітовану ікру, креветки, філе минтая та атлантичну скумбрію, повідомляє "Телеграф".

Більше про це читайте в матеріалі: "Знижки понад 50%: що можна купити з новими акціями в "АТБ"

Форель "Своя лінія" слабосолона, скибочками без шкіри, коштує 99,90 грн за 100 г замість 149,90 грн. Оселедець пряного посолу в олії у пакованні 180 г продають за 53,50 грн замість 74,90 грн.

Ікра "День у День" імітована зі смаком горбуші, 250 г, подешевшала із 75,90 грн до 48,90 грн.

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Варено-морожені креветки Norven Vannamei у пакованні 700 г пропонують за 199,90 грн замість 309,90 грн. Економія на одному пакованні становить 110 грн.

Філе минтая "День у День" коштує 243,50 грн/кг замість 304,55 грн/кг. Ціну на атлантичну скумбрію "День у День" знизили до 284,90 грн/кг із 358,89 грн/кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому касир "АТБ" видає менше решти: цікава думка.