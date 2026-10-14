Форель, икра, креветки в "АТБ" балуют ценами: успейте купить за неделю

Акционные предложения на рыбу и морепродукты действуют до 20 октября

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На этой неделе "АТБ" снизил цены на рыбу и морепродукты. До 20 октября со скидками продают слабосоленую форель, сельдь, имитированную икру, креветки, филе минтая и атлантическую скумбрию, сообщает "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "Скидки более 50%: что можно купить с новыми акциями в "АТБ"

Форель "Своя лінія" слабосоленая, ломтиками без кожи, стоит 99,90 грн за 100 г вместо 149,90 грн. Сельдь пряного посола в масле в упаковке 180 г продается за 53,50 грн вместо 74,90 грн.

Икра "День у День" имитированная со вкусом горбуши, 250 г, подешевела с 75,90 до 48,90 грн.

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Варено-мороженые креветки Norven Vannamei в упаковке 700 г предлагают за 199,90 грн. вместо 309,90 грн. Экономия на одной упаковке составляет 110 грн.

Филе минтая "День у День" стоит 243,50 грн/кг вместо 304,55 грн/кг. Цену на атлантическую скумбрию "День у День" снизили до 284,90 грн/кг с 358,89 грн/кг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему кассир "АТБ" выдает меньше остальных: интересное мнение.