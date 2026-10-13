Як знайти Coca-Cola в "АТБ": українка поділилася секретом
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Покупці шукають альтернативні місця, де можна поповнити запаси улюбленої газировки
В українських магазинах тривають перебої з поставками Coca-Cola. Після російських ударів по виробничих та складських об’єктах компанії асортимент популярних напоїв скоротився.
Українці обговорюють ситуацію у соцмережах. Зокрема користувачі Threads пишуть, що Coca-Cola ще можна знайти в супермаркетах мережі АТБ.
Де шукати Coca-Cola
За опублікованою раніше інформацією, АТБ знайшла альтернативу українським постачанням та уклала контракт на імпорт Coca-Cola з Румунії. Аналогічний підхід використовувала мережа "Сільпо".
Відсутність напою на полиці не обов’язково означає, що він повністю зник із продажу. Його наявність залежить від конкретного магазину та надходження нових партій.
Покупцям, які шукають Coca-Cola, варто перевіряти асортимент у кількох супермаркетах: поставки можуть відрізнятися залежно від регіону.
У Threads у відповідь на питання про те, де купувати Coca-Cola zero зазначили, що напій продається в АТБ. Одна з користувачів розповіла, що газировку можна купити о 7 годині ранку.
Чому Coca-Cola поменшало в магазинах
3 вересня 2026 року російський безпілотник атакував підприємство Coca-Cola у Київській області. Виробничий об’єкт зазнав пошкодження.
Після удару покупці почали помічати, що напоїв на полицях супермаркетів поменшало. Йдеться про Coca-Cola та інші продукти компанії.
Раніше в АТБ розповіли "Телеграфу", що попит на напій зріс, а обсяги постачання знизилися. Через це продукцію швидко розкуповують і в деяких магазинах вона тимчасово відсутня. Наше джерело уточнило, що є поставки дволітрової "коли" зеро та "Кока-Коли" у пляшках об’ємом 1,25 літра, також завозять літрову "Пепсі". І все ж таки напоїв часто немає у продажу.
"Зараз купівельна активність на "колу" зросла, бо її не було. А потім усі накинулися: про "кола", "кола". І її вигребли. Хоча привезли її теж добре, на всі магазини", — пояснив співробітник АТБ.
Нагадаємо, "Телеграф" також писав про те, що в Україні є своя "Coca-Cola Zero". Як вона виглядає і чомусь пересварила людей.