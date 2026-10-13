Як знайти Coca-Cola в "АТБ": українка поділилася секретом

Покупці шукають альтернативні місця, де можна поповнити запаси улюбленої газировки

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В українських магазинах тривають перебої з поставками Coca-Cola. Після російських ударів по виробничих та складських об’єктах компанії асортимент популярних напоїв скоротився.

Українці обговорюють ситуацію у соцмережах. Зокрема користувачі Threads пишуть, що Coca-Cola ще можна знайти в супермаркетах мережі АТБ.

Де шукати Coca-Cola

За опублікованою раніше інформацією, АТБ знайшла альтернативу українським постачанням та уклала контракт на імпорт Coca-Cola з Румунії. Аналогічний підхід використовувала мережа "Сільпо".

Coca-Cola/згенеровано ШІ

Відсутність напою на полиці не обов’язково означає, що він повністю зник із продажу. Його наявність залежить від конкретного магазину та надходження нових партій.

Покупцям, які шукають Coca-Cola, варто перевіряти асортимент у кількох супермаркетах: поставки можуть відрізнятися залежно від регіону.

У Threads у відповідь на питання про те, де купувати Coca-Cola zero зазначили, що напій продається в АТБ. Одна з користувачів розповіла, що газировку можна купити о 7 годині ранку.

Пост у соцмережі Threads

Користувачі мережі розповіли, що Coca-Cola продається в АТБ.

Коментар у соцмережі

Українці у мережі розповіли, де купують Кока колу

За словами українців, Кока колу можна купити в АТБ

У Threads розповіли, де можна купити Кока колу

Чому Coca-Cola поменшало в магазинах

3 вересня 2026 року російський безпілотник атакував підприємство Coca-Cola у Київській області. Виробничий об’єкт зазнав пошкодження.

Після удару покупці почали помічати, що напоїв на полицях супермаркетів поменшало. Йдеться про Coca-Cola та інші продукти компанії.

Раніше в АТБ розповіли "Телеграфу", що попит на напій зріс, а обсяги постачання знизилися. Через це продукцію швидко розкуповують і в деяких магазинах вона тимчасово відсутня. Наше джерело уточнило, що є поставки дволітрової "коли" зеро та "Кока-Коли" у пляшках об’ємом 1,25 літра, також завозять літрову "Пепсі". І все ж таки напоїв часто немає у продажу.

"Зараз купівельна активність на "колу" зросла, бо її не було. А потім усі накинулися: про "кола", "кола". І її вигребли. Хоча привезли її теж добре, на всі магазини", — пояснив співробітник АТБ.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав про те, що в Україні є своя "Coca-Cola Zero". Як вона виглядає і чомусь пересварила людей.